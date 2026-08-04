ASSINE JÁ!
Jogada10

Corinthians tenta repetir histórico de viradas recentes para avançar na Copa do Brasil

Corinthians tenta repetir histórico de viradas recentes para avançar na Copa do Brasil
Corinthians tenta repetir histórico de viradas recentes para avançar na Copa do Brasil -

O Corinthians terá um desafio difícil para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Após perder por 2 a 0 para o Internacional no jogo de ida das oitavas, o Timão precisa vencer por três gols de diferença na Neo Química Arena para garantir a classificação direta. Caso devolva o placar, a decisão seguirá para os pênaltis. O retrospecto recente da equipe, porém, oferece motivos para acreditar na reação.

Esta foi a décima vez que o Timão saiu derrotado por dois gols no primeiro confronto de um mata-mata da Copa do Brasil, segundo o perfil “Estatísticas Alvinegras”. Ao longo da história da competição, o clube conseguiu reverter a desvantagem em apenas três oportunidades, todas registradas nos últimos anos.

Viradas recentes apesar do histórico desfavorável

A primeira virada ocorreu em 2008. Depois da derrota por 3 a 1 para o Goiás, em Goiânia, o Corinthians goleou por 4 a 0 no Morumbi e avançou às quartas de final. Naquela edição, a equipe chegou à decisão, mas ficou com o vice-campeonato diante do Sport.

Os outros exemplos são ainda mais recentes. Em 2022, o Timão perdeu por 2 a 0 para o Atlético-GO fora de casa. Em seguida, respondeu com uma vitória por 4 a 1 em Itaquera, resultado que garantiu a vaga e abriu caminho até a final.

Já em 2023, o time repetiu a dose duas vezes. Afinal, eliminou o Remo após reverter um 2 a 0 e vencer nos pênaltis, e depois superou o Atlético-MG ao devolver a desvantagem e conquistar a classificação diante da torcida.

Agora, o Corinthians tenta escrever mais um capítulo dessa lista. Diante do Internacional, o time aposta na força da Neo Química Arena e no histórico recente de reações em mata-matas. Por fim, o foco é manter vivo o sonho de conquistar mais um título da Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas