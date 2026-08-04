Corinthians tenta repetir histórico de viradas recentes para avançar na Copa do Brasil

O Corinthians terá um desafio difícil para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Após perder por 2 a 0 para o Internacional no jogo de ida das oitavas, o Timão precisa vencer por três gols de diferença na Neo Química Arena para garantir a classificação direta. Caso devolva o placar, a decisão seguirá para os pênaltis. O retrospecto recente da equipe, porém, oferece motivos para acreditar na reação.

Esta foi a décima vez que o Timão saiu derrotado por dois gols no primeiro confronto de um mata-mata da Copa do Brasil, segundo o perfil “Estatísticas Alvinegras”. Ao longo da história da competição, o clube conseguiu reverter a desvantagem em apenas três oportunidades, todas registradas nos últimos anos.

Viradas recentes apesar do histórico desfavorável

A primeira virada ocorreu em 2008. Depois da derrota por 3 a 1 para o Goiás, em Goiânia, o Corinthians goleou por 4 a 0 no Morumbi e avançou às quartas de final. Naquela edição, a equipe chegou à decisão, mas ficou com o vice-campeonato diante do Sport.

Os outros exemplos são ainda mais recentes. Em 2022, o Timão perdeu por 2 a 0 para o Atlético-GO fora de casa. Em seguida, respondeu com uma vitória por 4 a 1 em Itaquera, resultado que garantiu a vaga e abriu caminho até a final.

Já em 2023, o time repetiu a dose duas vezes. Afinal, eliminou o Remo após reverter um 2 a 0 e vencer nos pênaltis, e depois superou o Atlético-MG ao devolver a desvantagem e conquistar a classificação diante da torcida.

Agora, o Corinthians tenta escrever mais um capítulo dessa lista. Diante do Internacional, o time aposta na força da Neo Química Arena e no histórico recente de reações em mata-matas. Por fim, o foco é manter vivo o sonho de conquistar mais um título da Copa do Brasil.

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