Fluminense precisa saldo “favorito” de Zubeldía para avançar na Copa do Brasil

Após empatar sem gols no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense decide a classificação contra o Vasco, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Para avançar às quartas de final, o Tricolor das Laranjeiras precisa de uma vitória com diferença mínima. Os triunfos por um gol de diferença, aliás, é o resultado que mais se repetiu sob o comando de Luis Zubeldía.

Contratado em setembro do ano passado, Zubeldía tem 32 vitórias em 60 jogos no comando do Fluminense. Dos 32 triunfos, 22 foram por um gol de diferença, sendo 15 em 2026. Em duas oportunidades, aliás, o Time de Guerreiros venceu o Vasco pela vantagem mínima: 1 a 0 pela semifinal da Copa do Brasil de 2025 e pela semifinal do Carioca de 2026.

Por outro lado, as derrotas por um gol de diferença atormentam o técnico Luis Zubeldía. Desde a sua chegada, foram 12 derrotas no comando do Fluminense, sendo oito pela margem mínima. Entre elas, duas foram para o Vasco, incluindo a derrota por 2 a 1 pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil de 2025. Agora, o reencontro tem sabor de revanche para os tricolores.

Vasco é pedra no sapato do Fluminense de Zubeldía

O Fluminense tem um saldo positivo em clássicos sob o comando de Luis Zubeldía. Desde a chegada do treinador argentino no ano passado, foram 14 jogos contra os rivais, sete vitórias, três empates e quatro derrotas, com 57,1% de aproveitamento. Porém, três das quatro derrotas foram contra o Vasco, o calcanhar de Aquiles do comandante tricolor.

No ano passado, o Vasco conseguiu vencer o Fluminense por 2 a 0 no Brasileirão e por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Na partida de volta, o Tricolor devolveu o placar, mas perdeu nos pênaltis. Já em 2026, voltou a perder no primeiro turno do Brasileirão por 3 a 2. O Time de Guerreiros, aliás, chegou a abrir 2 a 0 antes de sofrer a virada.

Em 2026, foram quatro jogos, uma vitória, dois empates e uma derrota diante do Vasco. Números que mostram a dificuldade dos tricolores diante dos cruzmaltinos. No jogo de ida da semifinal do Carioca, o Fluminense venceu por 1 a 0. Desde então, foram três tropeços: 1 a 1 no jogo de volta da semifinal do Carioca, derrota por 3 a 2 no Brasileirão e o empate sem gols pelas oitavas da Copa do Brasil.

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