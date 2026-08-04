Após sucesso na Copa, Bubista deixa seleção de Cabo Verde e assume time do Marrocos

O técnico Pedro Leitão Brito, conhecido como Bubista, é o novo comandante do Renaissance Berkane, um dos principais clubes do futebol marroquino. O treinador assinou contrato por duas temporadas e inicia um novo desafio após liderar a melhor campanha da história da seleção de Cabo Verde.

As negociações entre as partes se arrastaram por várias semanas. Inicialmente, existia a possibilidade de Bubista conciliar o trabalho no clube com o comando da seleção cabo-verdiana. No entanto, a tendência é que ele deixe oficialmente o cargo nos próximos dias para se dedicar exclusivamente ao projeto do Renaissance Berkane.

A contratação ganhou grande repercussão na imprensa esportiva de Marrocos e de Portugal por representar um dos principais movimentos do mercado africano nesta janela de transferências. O clube buscava um substituto para o tunisiano Mouine Chaâbani e enxergou em Bubista o perfil ideal para manter, assim, a equipe competitiva tanto no Campeonato Marroquino quanto na Champions League da CAF.

Valorizado depois da Copa

O treinador chega, assim, valorizado após um ciclo histórico à frente de Cabo Verde. Além de classificar a seleção para a primeira Copa do Mundo de sua história, Bubista levou a equipe às fases eliminatórias do Mundial de 2026. Os “Tubarões Azuis” surpreenderam ao empatar com Espanha e Uruguai na fase de grupos. Porém, só foram eliminados pela Argentina, na prorrogação, na fase de 16 avos.

Em reconhecimento ao trabalho desenvolvido, Bubista, inclusive, também recebeu o prêmio de Melhor Treinador Africano de 2025, após garantir a inédita classificação cabo-verdiana para a Copa do Mundo. O sucesso despertou o interesse de diversos clubes do continente e também de Portugal.

O Renaissance Berkane chega à nova temporada com grandes ambições. O clube conquistou o Campeonato Marroquino em 2025, terminou como vice-campeão na edição seguinte e voltou a garantir presença na Champions da CAF .





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