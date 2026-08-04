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Memphis chega ao Brasil, mas Corinthians ainda quer debater novo contrato

Memphis chega ao Brasil, mas Corinthians ainda quer debater novo contrato
Memphis chega ao Brasil, mas Corinthians ainda quer debater novo contrato -

A espera está perto de acabar. Depois de uma novela mexicana no que diz respeito às negociações, Corinthians e Memphis Depay estão mais próximos do que nunca para renovar seu vínculo. O craque holandês desembarcou no Brasil na madrugada desta terça-feira, mas o Timão ainda quer uma nova roda de conversas.

De acordo com informações publicadas pelo ‘UOL’, a diretoria do Corinthians ainda quer debater alguns detalhes do novo contrato com Memphis Depay e seu staff. Segundo o portal, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, tem mudado seu discurso internamente sobre a renovação de Memphis e essa postura tem incomodado o jogador e seus representantes.

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A equipe de Memphis estaria incomodada com a postura do presidente do Timão, e acreditam que Stabile tem tentado prolongar as conversas pela renovação ao máximo para tentar “vencer” o jogador holandês pelo cansaço. Além disso, o mandatário alvinegro estaria sofrendo uma pressão de aliados políticos e da oposição para não renovar o contrato de Memphis.

Apesar da pressão interna pela não-renovação de contrato de Memphis, a torcida do Corinthians está na outra ponta da discussão. Tanto nas redes sociais, como em posicionamento oficial da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, os torcedores estão favoráveis à permanência do camisa 10, uma vez que ele concordou em reduzir seus vencimentos para se adequar ao momento financeiro do clube.

Sendo assim, uma reunião na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, deve selar as últimas arestas entre Memphis Depay e o Corinthians. Além dos detalhes contratuais, o Timão quer que Memphis Depay passe por uma bateria de exames médicos antes de assinar o novo contrato de dois anos com o clube.

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