Memphis chega ao Brasil, mas Corinthians ainda quer debater novo contrato

A espera está perto de acabar. Depois de uma novela mexicana no que diz respeito às negociações, Corinthians e Memphis Depay estão mais próximos do que nunca para renovar seu vínculo. O craque holandês desembarcou no Brasil na madrugada desta terça-feira, mas o Timão ainda quer uma nova roda de conversas.

De acordo com informações publicadas pelo ‘UOL’, a diretoria do Corinthians ainda quer debater alguns detalhes do novo contrato com Memphis Depay e seu staff. Segundo o portal, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, tem mudado seu discurso internamente sobre a renovação de Memphis e essa postura tem incomodado o jogador e seus representantes.

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A equipe de Memphis estaria incomodada com a postura do presidente do Timão, e acreditam que Stabile tem tentado prolongar as conversas pela renovação ao máximo para tentar “vencer” o jogador holandês pelo cansaço. Além disso, o mandatário alvinegro estaria sofrendo uma pressão de aliados políticos e da oposição para não renovar o contrato de Memphis.

Apesar da pressão interna pela não-renovação de contrato de Memphis, a torcida do Corinthians está na outra ponta da discussão. Tanto nas redes sociais, como em posicionamento oficial da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, os torcedores estão favoráveis à permanência do camisa 10, uma vez que ele concordou em reduzir seus vencimentos para se adequar ao momento financeiro do clube.

Sendo assim, uma reunião na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, deve selar as últimas arestas entre Memphis Depay e o Corinthians. Além dos detalhes contratuais, o Timão quer que Memphis Depay passe por uma bateria de exames médicos antes de assinar o novo contrato de dois anos com o clube.

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