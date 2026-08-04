Milhares de torcedores do Milan se despedem de Baresi em funeral

O futebol italiano prestou nesta terça-feira (4) a última homenagem a Franco Baresi, um dos maiores zagueiros de todos os tempos e maior referência da história do Milan, falecido na sexta-feira passada (31). A despedida reuniu ex-companheiros, dirigentes, familiares e milhares de torcedores na Basílica de Santo Ambrósio, em Milão.

A presença de nomes que marcaram época no clube evidenciou a dimensão do legado deixado por Baresi. Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Marco van Basten, Daniele Massaro, Roberto Donadoni, Filippo Galli, Giovanni Galli e Angelo Colombo participaram da cerimônia. O ex-treinador Fabio Capello também compareceu para prestar sua homenagem ao ex-zagueiro, com quem conquistou títulos durante os anos 1990.

Enquanto a cerimônia ocorria dentro da basílica, milhares de torcedores vestidos com as cores do Milan transformaram a praça em frente à igreja em uma arquibancada a céu aberto. Bandeiras, cachecóis, faixas e cânticos deram o tom da despedida, reforçando, portanto, a ligação construída entre Baresi e a torcida ao longo de mais de duas décadas defendendo o clube.

‘Só existe um capitão’

Em outro momento marcante, antigos companheiros carregaram o caixão até a igreja sob aplausos da multidão. Assim, ao término da celebração religiosa, novos cânticos ecoaram pela Praça de Santo Ambrósio, onde centenas de pessoas repetiram “Só existe um capitão”, frase que se tornou símbolo da identificação entre o ex-jogador e os torcedores.

O Milan, inclusive, também marcou presença institucionalmente. O proprietário Gerry Cardinale, o presidente Paolo Scaroni e representantes das equipes masculina, feminina e das categorias de base acompanharam o funeral. Christian Pulisic e Santiago Giménez também participaram da despedida, já que estão lesionados e não viajaram com a delegação para a Austrália.

Porém, apesar da ausência do elenco principal, que está em excursão de pré-temporada, o clube decidiu estender as homenagens ao maior capitão de sua história. Antes do amistoso diante da Inter de Milão, em Perth (Austrália), será realizado um minuto de silêncio. Imagens de Baresi serão exibidas nos telões do estádio e a torcida organizará uma coreografia especial em reconhecimento ao eterno camisa 6.

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