Vídeo! Neymar rebate declaração do pai sobre futuro na Seleção Brasileira, e fala viraliza

A resposta de Neymar Jr. à declaração do pai sobre seu futuro na Seleção Brasileira tem repercutido entre torcedores nas redes sociais. Questionado sobre o posicionamento do empresário, que expôs um desacordo entre as partes quanto à aposentadoria do camisa 10 na Canarinho, o ídolo santista minimizou a fala do agente.

“Mas não é ele quem joga”, respondeu o camisa 10 aos risos. A fala, então, passou a viralizar nas redes sociais.

“Essas duas falas são a representação perfeita dos últimos anos de carreira do Neymar. O pai só o enxerga como produto, enquanto do outro lado tem um cara que perde o tesão pelo futebol a cada temporada”.

Já outro se atentou ao clima entre as partes: “Que situação da família Neymar, viu?”.

Nem ele não aguenta mais o pai kkkkk — . (@Jhenifersouto) August 4, 2026





O que disse o pai de Neymar?

O empresário deu uma série de declarações à imprensa durante sua chegada ao 6º Leilão do Instituto Projeto Neymar Jr., em São Paulo, e comentou, entre elas, sobre o futuro do filho na Seleção. Primeiramente, o pai garantiu que o camisa 10 ainda tem entre três a quatro anos no futebol, descartando, em sua visão, as chances de aposentadoria após o fim da temporada.

Questionado posteriormente sobre os indícios do filho de que não atuaria mais na Seleção, praticamente fechando as portas para uma possível convocação em 2030, Neymar pai seguiu na contramão das falas. Ele, inclusive, deu a entender que a mídia tem alimentado um discurso que não existiu de fato.

“Ele falou ‘eu acho que não quero’. Poxa, a gente acabou de sair de uma Copa do Mundo, que foi difícil para todo mundo, e nós estamos falando de uma próxima Copa, daqui a quatro anos. Ele vai falar aquilo que o coração dele sente e, hoje, ele acha que a Seleção Brasileira para ele… Mas a gente não sabe o que vai ser amanhã”, e completou o agente:

“Você sabe como é que vai estar daqui a quatro anos? Então, é isso que vocês esperam do Neymar; que ele saiba, que ele tenha certeza de como ele vai estar daqui a quatro anos. Muita coisa pode acontecer”.

Camisa 10 “formaliza” despedida

A declaração mais recente do astro sobre o tema ocorreu em uma entrevista na Vila Belmiro, no dia 29 de julho. Durante o papo, o camisa 10 formalizou o fim de seu ciclo na Seleção.

“Meu momento na Seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas agora não quero mais”, disse ao ge.

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