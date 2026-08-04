Flamengo mantém otimismo e não vai entrar em “leilão” por Almada

O Flamengo vive uma semana decisiva por reforços para a sequência da temporada. O principal foco é o meia Thiago Almada. Mas não é uma situação simples. Afinal, o Rubro-Negro tem a concorrência do River Plate, da Argentina, que virou o destino favorito do jogador — que deseja ficar mais próximo da família. O clube carioca, no entanto, prega paciência e mantém o otimismo.

O diretor de futebol José Boto desembarcou em Buenos Aires, na Argentina, nesta última segunda-feira (3), para se reunir com o empresário de Thiago Almada. Dessa forma, o dirigente português fez questão de deixar claro que o Flamengo não vai entrar em “leilão” pelo jogador, manteve a proposta já apresentada e, agora, aguarda a decisão. Há otimismo pelo acerto.

“Não fui à Argentina para convencer o Almada, porque seria estúpido da parte dele se eu tivesse que ir lá convencê-lo. Ele jogou no Brasil por seis meses e sabe da grandeza do Flamengo. Tratei vários assuntos lá, e um deles era o Almada. Fui lá deixar claro para eles que nós não entraríamos em leilões. Ou seja, aquilo que nós combinamos é aquilo que vai ser se ele quiser vir para o Flamengo”, disse Boto.

O Flamengo caminhava para um acerto com Thiago Almada, quando o River Plate entrou na jogada. O clube argentino ofereceu 20 milhões de euros (R$ 117,5 milhões), no entanto, teve dificuldades de apresentar as garantias financeiras exigidas. O Rubro-Negro, por sua vez, tem um poderio financeiro maior e atraiu o estafe do jogador. O meia, contudo, desejava voltar ao futebol argentino.

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