Bayern vence amistoso de pré-temporada na Coreia do Sul

No terceiro compromisso desta pré-temporada, o Bayern de Munique foi até a Coreia do Sul para enfrentar o Jeju United, da primeira divisão nacional. Em um primeiro tempo animado, os Bávaros garantiram um triunfo por 2 a 1, com gols do peruano Felipe Chavez e do alemão Bastian Assomo.

Ainda nesta pré-temporada, o Bayern ainda tem mais dois compromissos antes do primeiro jogo oficial, pela Supercopa da Alemanha, contra o Borussia Dortmund, no dia 22 de agosto. Na próxima sexta, o Bayern enfrenta o Aston Villa, e no dia 15 de agosto, fará o último amistoso diante do RB Leipzig.

Amistoso movimentado

O Bayern de Munique saiu em vantagem logo aos 11 minutos do amistoso na Coreia do Sul. Em um lance de ataque meio confuso, com um bate-rebate na zaga em duas oportunidades, o jovem Felipe Chavez, de 19 anos, precisou finalizar duas vezes para acertar o canto do goleiro e abrir o placar da partida no Jeju World Cup Stadium.

O Jeju não demorou muito para empatar a partida, e foi com um toque especial brasileiro. O atacante Matheus Aias deu uma carretilha dentro da área, venceu a marcação e rolou para Lee Chang-Min escorar para o gol e deixar o placar novamente em igualdade no amistoso.

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Ainda no primeiro tempo – aos 41 minutos – o Bayern voltou a marcar e tomar a dianteira do marcador. Em jogada de marcação alta, o Bayern roubou a bola e João Palhinha – um dos poucos titulares em campo – deu assistência para o jovem Bastian Assomo, de 16 anos, finalizar da entrada da área e marcar um belo gol.

Na etapa final, a tônica da partida foram as trocas multíplas de jogadores, a oportunidade de dar minutos em campo para seus principais jogadores. Nomes como Pavlovic, Tah, Kimmich e Luis Díaz foram jogadores que entraram na partida para atuar e pegar ritmo de jogo para os próximos amistosos. No entanto, o placar permaneceu inalterado até o apito final.

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