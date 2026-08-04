Vasco amplia opções com retorno de Jair e busca encorpar elenco

O Vasco trabalha para aumentar o leque de opções do técnico Pedro Emanuel para a sequência da temporada. Se por um lado o time já começou a assimilar as ideias do treinador português, por outro a diretoria trabalha em busca de reforços para encorpar o elenco. Assim, existe a expectativa pelo acerto com o volante Santiago Sosa, do Racing, da Argentina, e outros nomes.

Enquanto os reforços não chegam, o Vasco ganhou um reforço “caseiro”. Afinal, o volante Jair voltou a jogar depois de 11 anos. O jogador se recuperou de uma grave lesão ligamentar no joelho direito, sofrida em setembro de 2025, e ampliou as opções do técnico Pedro Emanuel. Ele, aliás, teve boas atuações até o momento e animou o departamento de futebol vascaíno.

Mas são os reforços que vão encorpar o elenco do Vasco. Santiago Sosa, por exemplo, pode jogar de zagueiro e volante. Assim, o argentino pode ocupar um espaço em duas posições que o Cruzmaltino considerava necessário em reforçar. A diretoria vascaína ainda trabalha em busca de mais um meia e tem conversas com o colombiano Nelson Deossa, do Real Betis, da Espanha. Mas o negócio é difícil.

Agora, o principal foco da diretoria é o ataque. Afinal, Spinelli e Brenner, que foram contratados no início do ano, não conseguiram se firmar. Além deles, o Vasco conta com David, que também nunca convenceu. Dessa forma, o Cruzmaltino tem conversas com Facundo Colidio, do River Plate, e tenta avançar nas negociações em busca de um desfecho feliz.

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