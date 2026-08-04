Após recusar proposta do exterior, Palmeiras e Flaco López negociam renovação

Depois de ser alvo de propostas do futebol russo, Flaco López deve permanecer no Palmeiras e estender seu vínculo com o clube. O atacante, que disputou a Copa do Mundo com a Argentina e foi vice-campeão, aceitou negociar um novo contrato com o Verdão.

De acordo com informações publicadas pelo ‘Nosso Palestra’, Flaco López e seus representantes deixaram de lado um desejo de uma negociação por uma saída, uma vez que o Palmeiras aceitou um novo contrato.

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O Verdão havia sinalizado que estava disposto a dar um novo vínculo ao atacante, com mais dois anos de duração e com uma valorização salarial significativa. O atual contrato de Flaco vai até o fim de 2029.

Flaco López é o principal artilheiro do Palmeiras nesta temporada. Ao todo, o atacante argentino já fez 37 jogos em 2026 com a camisa do Verdão, marcou 15 gols e deu oito assistências. Na Copa do Mundo, disputou duas partidas pela Argentina e deu uma assistência.

Palmeiras recusou proposta da Rússia

Recentemente, Flaco López foi alvo de uma forte investida do Spartak Moscou, da Rússia. O clube da capital russa enviou uma oferta de 20 milhões de euros – R$116 milhões – mais 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus.

O Verdão recusou a proposta por entender que o atacante vale na casa de 35 a 40 milhões de euros (entre R$ 203 e 232 milhões). O atual vínculo de Flaco com o Palmeiras tem multa rescisória estipulada em 100 milhões de euros (R$ 580 milhões).

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