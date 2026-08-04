Assexual? Registro de candidatura de Luís Fabiano gera polêmica; entenda

O ex-jogador e ídolo do São Paulo Luís Fabiano virou assunto nas redes sociais após o cadastro de sua candidatura à Câmara dos Deputados indicar, por engano, sua orientação sexual como “assexual”. O ex-atacante concorrerá ao cargo de deputado federal por São Paulo nas eleições de outubro, e o erro rapidamente repercutiu entre torcedores e internautas.

Em maio, Luís Fabiano oficializou a pré-candidatura e explicou o motivo da decisão de entrar para a política. Na ocasião, afirmou que resolveu disputar o cargo por não aceitar “ver o futuro dos nossos jovens e o potencial das nossas cidades sendo desperdiçados”. Além disso, destacou: “Não sou político de carreira, sou um realizador. Quero usar a minha história para abrir portas de verdade”.

Após a repercussão, o MDB esclareceu que o equívoco ocorreu durante o preenchimento do registro eleitoral. O partido informou que foi inserida de forma incorreta e adiantou que fará a correção do cadastro do candidato.

Enquanto isso, a legenda segue investindo em novos nomes para renovar seus quadros. Nesse contexto, o MDB também lançou, no último sábado (2), a candidatura de Finazzi, ex-atacante do Corinthians que integrou o elenco do clube no ano do rebaixamento à Série B, em 2007.

Antes de ingressar na política, Luís Fabiano construiu uma carreira vitoriosa no futebol. Primeiramente, pelo São Paulo, conquistou a Copa Sul-Americana de 2012. Posteriormente, na Europa, levantou o Mundial de Clubes pelo Porto e, ainda, foi bicampeão da Liga Europa e da Copa do Rei com o Sevilla.

Já pela Seleção Brasileira, o ex-centroavante também acumulou títulos importantes. Ao longo da trajetória, Luis Fabiano conquistou a Copa América de 2004, a Copa das Confederações de 2009 e, por fim, foi o camisa 9 titular do Brasil na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010.

Luís Fabiano deixa a ESPN

Além disso, Luís Fabiano também vive um novo momento na carreira. No início deste mês, o ex-atacante deixou a ESPN para se dedicar integralmente à campanha para deputado federal por São Paulo. Dessa forma, a decisão segue a legislação eleitoral, que proíbe candidatos de apresentar ou comentar programas de rádio e televisão a partir de 1º de julho.

Aos 45 anos, Luís Fabiano integrava o quadro de comentaristas da ESPN desde 2022, quando foi contratado pouco antes da Copa do Mundo. Durante o período, participou de programas como o “Resenha”, até optar pelo desligamento da emissora para focar na disputa eleitoral.

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