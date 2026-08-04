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Ronaldinho Gaúcho amplia negócios com lançamento da primeira marca de roupas

Ronaldinho Gaúcho amplia negócios com lançamento da primeira marca de roupas
Ronaldinho Gaúcho amplia negócios com lançamento da primeira marca de roupas -

Ronaldinho Gaúcho segue expandindo seus negócios extracampo em meio à preparação para retornar ao futebol profissional. Nesta semana, o Bruxo lançou sua primeira marca própria de roupas, criada em parceria com a Momentus Fashion Company, responsável pela estruturação da marca e pela produção das coleções, além da estratégia de licenciamento.

O novo projeto amplia a presença comercial do ex-atleta, que já atua de forma consolidada no mercado de licenciamento. Na moda, por exemplo, ele mantém parcerias com Rider, Renner e Outerstuff. Isso sem contar sua participação no desenvolvimento de coleções de vestuário das marcas. Agora, ele reforça o trabalho de exploração no setor com a chegada da ‘Use Ronaldinho’. 

Com camisetas de algodão, peças produzidas em malha esportiva e modelagens oversized, o catálogo visa reforçar a identidade visual do astro. A ideia se baseia em desenvolver produtos com referências ao caminho percorrido pelo Bruxo no futebol. Além disso, os planos incluem uma linha juvenil, prevista para ampliar seu alcance e aproximar a identidade do ex-jogador com as novas gerações. 

“Sempre procurei fazer tudo com alegria e ser verdadeiro comigo mesmo. Quero que essa marca represente exatamente isso e que as pessoas possam se identificar com esse jeito leve de viver”, afirmou o astro.

Ronaldinho Gaúcho no futebol

Esse projeto acontece em paralelo com a preparação para retornar às quatro linhas. Em junho, o Bruxo assinou contrato profissional com o Ravenna FC, da Itália, em uma ação voltada à projeção internacional da marca do clube. O objetivo passa diretamente por atrair investidores para equipe. 

O contrato prevê ao menos uma partida profissional ao astro, mas seguirá condições restritas. Ele não integrará o plantel regular para viagens nem participará de todas as jornadas, por exemplo. Nessa mesma linha, o clube ainda define internamente como cuidará da preparação física do ex-atleta e como o utilizará em campo. 

Ainda sem data oficial para reestreia, a expectativa é de que o Bruxo volte a atuar ao longo da temporada 2026/2027 da Série C italiana.

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