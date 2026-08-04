Ronaldinho Gaúcho amplia negócios com lançamento da primeira marca de roupas

Ronaldinho Gaúcho segue expandindo seus negócios extracampo em meio à preparação para retornar ao futebol profissional. Nesta semana, o Bruxo lançou sua primeira marca própria de roupas, criada em parceria com a Momentus Fashion Company, responsável pela estruturação da marca e pela produção das coleções, além da estratégia de licenciamento.

O novo projeto amplia a presença comercial do ex-atleta, que já atua de forma consolidada no mercado de licenciamento. Na moda, por exemplo, ele mantém parcerias com Rider, Renner e Outerstuff. Isso sem contar sua participação no desenvolvimento de coleções de vestuário das marcas. Agora, ele reforça o trabalho de exploração no setor com a chegada da ‘Use Ronaldinho’.

Com camisetas de algodão, peças produzidas em malha esportiva e modelagens oversized, o catálogo visa reforçar a identidade visual do astro. A ideia se baseia em desenvolver produtos com referências ao caminho percorrido pelo Bruxo no futebol. Além disso, os planos incluem uma linha juvenil, prevista para ampliar seu alcance e aproximar a identidade do ex-jogador com as novas gerações.

“Sempre procurei fazer tudo com alegria e ser verdadeiro comigo mesmo. Quero que essa marca represente exatamente isso e que as pessoas possam se identificar com esse jeito leve de viver”, afirmou o astro.

Ronaldinho Gaúcho no futebol

Esse projeto acontece em paralelo com a preparação para retornar às quatro linhas. Em junho, o Bruxo assinou contrato profissional com o Ravenna FC, da Itália, em uma ação voltada à projeção internacional da marca do clube. O objetivo passa diretamente por atrair investidores para equipe.

O contrato prevê ao menos uma partida profissional ao astro, mas seguirá condições restritas. Ele não integrará o plantel regular para viagens nem participará de todas as jornadas, por exemplo. Nessa mesma linha, o clube ainda define internamente como cuidará da preparação física do ex-atleta e como o utilizará em campo.

Ainda sem data oficial para reestreia, a expectativa é de que o Bruxo volte a atuar ao longo da temporada 2026/2027 da Série C italiana.

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