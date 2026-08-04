O atacante Ferran Torres voltou a comentar a polêmica envolvendo o boné que utilizou durante as comemorações do título da Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Espanha. Depois de receber críticas nas redes sociais por aparecer com um acessório estampado com a frase “Make Spain Great Again” (“Torne a Espanha grande novamente”), o jogador garantiu que a escolha não teve qualquer motivação política.

“Não entendo nada de política”

Em entrevista à CNN, o atacante do Barcelona afirmou que a mensagem fazia referência apenas ao retorno da seleção espanhola ao topo do futebol mundial. “Foi um momento engraçado, mas não teve nada a ver com política. Sinceramente, não entendo nada de política.”

Na sequência, Ferran reforçou que sua intenção era apenas celebrar a conquista da Copa do Mundo. “Era apenas para ver a Espanha no topo novamente, conquistando a Copa do Mundo. Não tem nada a ver com política ou qualquer outra coisa”, declarou.

A polêmica tomou conta das redes sociais durante a festa do título da Espanha pelas ruas de Madri. A frase “Make Spain Great Again”, estampada no boné de Ferran Torres, levou torcedores e internautas a associá-la imediatamente ao slogan “Make America Great Again” (MAGA), utilizado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em suas campanhas eleitorais.

Ao mesmo tempo, o partido espanhol Vox, liderado por Santiago Abascal, também passou a adotar a expressão nos últimos anos. Com isso, a imagem do atacante alimentou debates nas redes sociais e levantou suspeitas sobre um possível posicionamento político.

Além disso, diante da repercussão, Ferran Torres decidiu esclarecer o episódio. O atacante afirmou que desconhecia o contexto político da frase e reforçou que usou o boné apenas para comemorar o título da Copa do Mundo conquistado pela seleção espanhola.

Boné de Ferran Torres provoca reação da Casa Branca

Durante as comemorações pelo título da Copa do Mundo de 2026, o boné usado por Ferran Torres também repercutiu nos Estados Unidos. Ainda em meio à celebração da conquista, a conta oficial da Casa Branca no X compartilhou um vídeo do atacante durante o desfile da seleção espanhola até a Praça de Cibeles com a legenda: “Todos querem se juntar ao movimento”.

Dessa forma, a publicação ampliou a repercussão do episódio, já que a Copa foi disputada em território norte-americano. Na final, o presidente Donald Trump participou da cerimônia de premiação no MetLife Stadium, em Nova Jersey, ajudou na entrega das medalhas e permaneceu no palco enquanto a Espanha levantava a taça. Ferran, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação, ainda foi eleito o melhor jogador da decisão.

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