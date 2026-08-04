Vini Jr quebra o silêncio sobre rumores de ida ao Arsenal

Em meio às especulações sobre uma possível transferência para o Arsenal, Vini Jr falou nesta terça-feira (4) pela primeira vez sobre o assunto, mas preferiu direcionar sua atenção para a preparação do Real Madrid na pré-temporada. O atacante brasileiro também revelou detalhes de suas primeiras conversas com o técnico José Mourinho, recém-chegado ao clube

Após retornar das férias depois da Copa do Mundo, Vinicius participou dos primeiros dias de treinamento e afirmou que ainda está se adaptando à rotina comandada pelo treinador português.

“O Mourinho quer que eu seja eu mesmo em campo. Que eu esteja feliz e continue jogando o meu futebol”, disse Vini em entrevista à Real Madrid TV.

O camisa 7 também explicou que ainda teve pouco contato com o técnico devido ao curto período de preparação.

“Estou ainda conhecendo o treinador e os novos companheiros. Cheguei há apenas dois dias e ainda estamos nos adaptando”, afirmou.

Treinamentos exigentes

Além disso, Vini Jr destacou a carga física da pré-temporada. Segundo ele, os treinamentos têm sido exigentes, com atividades em dois períodos, trabalhos específicos na academia e exercícios voltados ao fortalecimento das pernas para reduzir o risco de lesões ao longo da temporada.

“É uma pré-temporada muito intensa, com muito trabalho físico. Estamos treinando bastante para chegar preparados e evitar lesões durante a temporada”, disse o atacante.

As declarações acontecem enquanto o futuro do brasileiro segue cercado de especulações. De acordo com informações da ESPN, o Real Madrid apresentou uma proposta nova ao jogador: salário de 22 milhões de euros por temporada (R$ 130 milhões). Mesmo assim, a oferta ainda está abaixo da pedida de Vini, que busca receber aproximadamente 30 milhões de euros anuais (R$ 176 milhões).

Atualmente, o camisa 7 recebe cerca de 17,5 milhões de euros por temporada (R$ 102 milhões) e entra no último ano de contrato com o Real Madrid. Caso não chegue a um acordo para renovar, poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro.

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