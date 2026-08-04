Jogador do São Paulo é preso por atropelar e matar um homem em Barueri

O lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt, do São Paulo, de 19 anos, foi preso por atropelar e matar um homem de 84 anos, na região de Barueri, na noite da última segunda-feira (3). O jogador do Tricolor prestou socorro à vítima no local do acidente, foi detido e encaminhado para a delegacia, onde passa por uma audiência de custódia.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícial Civil, Nicolas estaria participando de um “racha” – uma corrida ilegal – pelas ruas de Barueri, em alta velocidade. A vítima de 84 anos, identificada como Paulo Rodrigues, atravessava a Alameda Rio Negro, de frente ao Shopping Iguatemi Alphaville, por volta das 22h, quando foi atingida pela BMW 220i de Nicolas.

O jogador permaneceu no local do acidente e esperou o atendimento do Corpo de Bombeiros ao senhor de 84 anos, que chegou a ser levado ao pronto-socorro mais próximo mas não resistiu aos ferimentos. Sendo assim, Nicolas foi detido e seu telefone celular foi apreendido.

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De acordo com o “UOL”, testemunhas afirmaram que Nicolas estava em um “racha” junto com um Honda Civic branco – carro do também lateral do São Paulo, Igor Felisberto – mas que em depoimento, os dois jogadores negaram o “racha”, apesar de admitirem que estavam em alta velocidade momentos antes do acidente. Ryan Francisco, outro jogador do São Paulo que estava junto de Nicolas e Igor em um jantar antes do acidente, também prestou depoimento, afirmou que foi informado por uma ligação sobre o acidente, e também negou que os companheiros estariam disputando uma corrida nas ruas de Barueri.

O delegado responsável pelo registro da ocorrência entendeu que, apesar da defesa e dos depoimentos das testemunhas, as imagens obtidas durante a investigação e outros elementos factuais ao acidente indicam que Nicolas e outros dois veículos estavam em uma velocidade acima do limite da via – 40km/h. Por isso, determinou a prisão em flagrante de Nicolas, com base no artigo 308, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a pena de reclusão por participar de “racha” em via pública.

Além da prisão, o delegado também determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação de Nicolas e o recolhimento do veículo utilizado pelo jogador no acidente. Sendo assim, o lateral de 19 anos segue à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia.

Nicolas se defende

Em depoimento, Nicolas negou também que estava sob efeito de álcool. O lateral do São Paulo afirmou que viu uma pessoa se dirigir em direção ao veículo e tentou desviar à esquerda.

O jogador afirmou que foi ele que acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para prestar os primeiros socorros ao senhor de 84 anos. Além disso, Nicolas, ao entregar seu celular, teria afirmado que um aplicativo instalado registrava a velocidade de 50km/h no momento do acidente.

Desse modo, o São Paulo ainda não se prounciou oficialmente sobre o caso envolvendo Nicolas, assim como a assessoria de imprensa do jogador.

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