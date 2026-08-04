Botafogo aguarda São Paulo para acertar compra de Ferraresi

O Botafogo está perto de oficializar a contratação em definitivo de Ferraresi. Afinal, o Alvinegro avançou nas conversas com o São Paulo e, agora, aguarda o “ok” formal para concretizar o negócio, de acordo com o “UOL”. Dessa forma, o zagueiro venezuelano vai permanecer no Glorioso por mais alguns anos e assinar contrato até o fim de 2029.

Nas últimas semanas, o Botafogo acertou as bases salariais e contratuais com Ferraresi. Emprestado até dezembro deste ano, o zagueiro se tornou um dos pilares do time, principalmente após a saída de Barboza. Assim, é considerado o líder do sistema defensivo e visto como peça fundamental para o futuro.

O Botafogo chegou a negociar a contratação em definitivo pela troca do volante Newton com o São Paulo. Porém, as partes não chegaram a um acordo. Mesmo assim, o meio-campista foi para o time paulista, enquanto Ferraresi permaneceu emprestado. Contudo, o interesse em adquiri-lo em definitivo continuou nos planos do Glorioso.

Revelado pelo Deportivo Táchira, da Venezuela, Ferraresi foi contratado pelo Manchester City, em 2017. Porém, não teve oportunidade no time principal do Grupo City e acumulou empréstimos. Dessa forma, passou pelo Montevidéu City, do Uruguai, além do Porto, Moreirense e Estoril, de Portugal, até chegar ao São Paulo em 2022.

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