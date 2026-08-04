Documentário sobre Zidane expõe polêmica sobre doping na Copa do Mundo de 1998

Uma declaração feita por Marie-George Buffet colocou a conquista da França na Copa do Mundo de 1998, sobre o Brasil, no centro de uma forte polêmica. Isso porque a ex-ministra dos Esportes francesa confidenciou a suspensão dos exames antidoping surpresa à seleção francesa antes do Mundial disputado em casa, contradizendo o depoimento prestado pela própria ao Senado local em 2013.

A revelação de Buffet aparece, segundo reportagem do jornal Mundo Deportivo, no documentário: “Zidane: a construção de uma lenda”. Questionada durante a produção sobre o episódio, a ex-ministra não negou o relato de que os testes deixaram de ser realizados na seleção antes do torneio.

Em depoimento ao Senado francês em 2013, a ex-ministra afirmou sob juramento que seu ministério “não emitiu nenhuma orientação” para interromper exames antidoping surpresa. E é daí que a nova declaração abriu discussão na mídia internacional sobre a condução do procedimento antes da competição que terminou com o título dos Bleus.

A suposta interrupção dos exames

A reportagem revela a origem do comando de Buffet, logo após o primeiro exame surpresa realização com os Bleus. Segundo o relato do documentário, esse teste causou reação negativa dentro do grupo francês, e, a partir daquele momento, a equipe decidiu não passar por novas avaliações. A ação teria ficado suspensa até o fim da Copa do Mundo.

O médico enviado pelo Ministério dos Esportes da França para realizar os testes, Alain Garnier, afirmou que recebeu orientação verbal para não repetir o procedimento durante o Mundial. Segundo o profissional, a determinação era para não “incomodar a seleção francesa novamente”.

Buffet, então, diz que “se o doutor Garnier diz isso, deve ser verdade” e classificou a decisão como “um passo atrás no combate ao doping”. Essas admissões voltaram a levantar dúvidas sobre as circunstâncias que cercaram a preparação da França para o Mundial de 1998.

França vence a Copa do Mundo

Os Bleus sagraram-se campeões do Mundial de 1998 após vencerem o Brasil por 3 a 0 no Stade de France, em Saint-Denis. Zidane marcou dois gols de cabeça ainda no primeiro tempo, enquanto Emmanuel Petit fechou o placar nos acréscimos. O triunfo marcou o primeiro título da competição aos franceses, que só voltaram a vencer em 2018.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.