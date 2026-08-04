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Documentário sobre Zidane expõe polêmica sobre doping na Copa do Mundo de 1998

Documentário sobre Zidane expõe polêmica sobre doping na Copa do Mundo de 1998
Documentário sobre Zidane expõe polêmica sobre doping na Copa do Mundo de 1998 -

Uma declaração feita por Marie-George Buffet colocou a conquista da França na Copa do Mundo de 1998, sobre o Brasil, no centro de uma forte polêmica. Isso porque a ex-ministra dos Esportes francesa confidenciou a suspensão dos exames antidoping surpresa à seleção francesa antes do Mundial disputado em casa, contradizendo o depoimento prestado pela própria ao Senado local em 2013. 

A revelação de Buffet aparece, segundo reportagem do jornal Mundo Deportivo, no documentário: “Zidane: a construção de uma lenda”. Questionada durante a produção sobre o episódio, a ex-ministra não negou o relato de que os testes deixaram de ser realizados na seleção antes do torneio.

Em depoimento ao Senado francês em 2013, a ex-ministra afirmou sob juramento que seu ministério “não emitiu nenhuma orientação” para interromper exames antidoping surpresa. E é daí que a nova declaração abriu discussão na mídia internacional sobre a condução do procedimento antes da competição que terminou com o título dos Bleus.

A suposta interrupção dos exames

A reportagem revela a origem do comando de Buffet, logo após o primeiro exame surpresa realização com os Bleus. Segundo o relato do documentário, esse teste causou reação negativa dentro do grupo francês, e, a partir daquele momento, a equipe decidiu não passar por novas avaliações. A ação teria ficado suspensa até o fim da Copa do Mundo.

O médico enviado pelo Ministério dos Esportes da França para realizar os testes, Alain Garnier, afirmou que recebeu orientação verbal para não repetir o procedimento durante o Mundial. Segundo o profissional, a determinação era para não “incomodar a seleção francesa novamente”.

Buffet, então, diz que “se o doutor Garnier diz isso, deve ser verdade” e classificou a decisão como “um passo atrás no combate ao doping”. Essas admissões voltaram a levantar dúvidas sobre as circunstâncias que cercaram a preparação da França para o Mundial de 1998.  

França vence a Copa do Mundo

Os Bleus sagraram-se campeões do Mundial de 1998 após vencerem o Brasil por 3 a 0 no Stade de France, em Saint-Denis. Zidane marcou dois gols de cabeça ainda no primeiro tempo, enquanto Emmanuel Petit fechou o placar nos acréscimos. O triunfo marcou o primeiro título da competição aos franceses, que só voltaram a vencer em 2018. 

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