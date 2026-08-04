Maurício, do Palmeiras, recebe punição do STJD por cotovelada

O atacante Maurício, do Palmeiras, foi julgado pelo STJD por uma cotovelada o zagueiro Cacá, do Vitória, durante um jogo do Brasileirão. O jogador foi enquadrado pela procuradoria do tribunal no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que versa sobre a prática de jogada violenta, e teve sua sentença definida.

Em julgamento realizado na manhã desta terça, o STJD decidiu punir Maurício com um jogo de suspensão por conta do lance com Cacá. Contudo, a sentença foi convertida em uma advertência pelo tribunal. Sendo assim, o jogador está liberado para jogar normalmente pelo Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão. A pena do artigo prevê suspensão de um a seis jogos.

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No mesmo jogo, Luan Cândido e Cacá, zagueiros do time baiano, foram expulsos e também foram denunciados pelo STJD. Nesse sentido, os atletas acabaram punidos com um jogo de suspensão cada. O clube baiano foi punido em R$10 mil por infração do artigo 191 do TJD, que versa sobre o não cumprir ou dificultar o cumprimento de obrigações legais, resoluções ou regulamentos de competições.

No último domingo, Maurício falou com a imprensa sobre a denúncia do STJD e afirmou ter sido pego de surpresa. Sendo assim, o atacante se defendeu e destacou que não é um atleta maldoso.

“Me pegou um pouco de surpresa. Não achava que ia acontecer tudo o que aconteceu e segue acontecendo. Recebi isso de uma forma um pouco estranha, mas triste. Não sou um jogador maldoso, nunca fui e nunca vou ser. Nunca agi com maldade ou com a intenção de machucar o adversário. ”, disse Maurício na zona mista.

Desse modo, Maurício está liberado para ser relacionado e entrar em campo pelo Palmeiras. O atacante pode jogar diante do Internacional, no próximo domingo, dia 9 de agosto, pela 22ª rodada do Brasileirão, às 16h, no Nubank Park.

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