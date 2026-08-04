Mesmo sem astros, Bournemouth estraçalha Genoa em jogo-treino

Mesmo ainda sem contar com a participação dos brasileiros Evanilson e Rayan, o Bournemouth aplicou uma tremenda goleada de 10 a 1 sobre o Genoa (ITA), nesta terça-feira (4), em amistoso de pré-temporada. A atividade, no CT do clube inglês, teve quatro tempos de 30 minutos, cada.

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Scott (dois), Justin Kluivert (com dois de pênalti), Truffert, Brooks, Jebbison, González e Ünal (dois) marcaram os gols do passeio do Bournemouth; Ellertsson marcou o gol de honra dos genoveses.

A atividade serviu para o treinador Marco Rose observar melhor as novas contratações e também testar alguns garotos das categorias de base. Os principais jogadores do time fizeram apenas um treino físico e, com roupa de treino, observaram a goleada do banco de reservas.

O Bournemouth estreia na Premier League no próximo dia 21, fora de casa, justamente contra o poderoso Manchester City. Já o Genoa faz o primeiro jogo da temporada no dia 22 deste mês, em casa, contra o Napoli, pela Série A do Italiano.

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