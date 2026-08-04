Algoz do Brasil na Copa é o novo reforço de clube alemão

Algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o goleiro Orjan Nyland está de casa nova. O goleiro norueguês, de 35 anos, se valorizou com o desempenho no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, e acertou com o RB Leipzig, da Alemanha, por duas temporadas. Dessa forma, o jogador assinou contrato até junho de 2028.
Orjan Nyland volta ao RB Leipzig após três anos. O goleiro norueguês defendeu o clube alemão na temporada 2022/23, antes de chegar ao Sevilla, da Espanha, onde ficou entre 2023 e 2026. Sem espaço no clube espanhol, ficou livre no mercado após a Copa do Mundo de 2026. Valorizado, decidiu retornar para a equipe alemã.
O goleiro foi um dos grandes protagonistas da Noruega na Copa do Mundo de 2026. Nas oitavas de final contra o Brasil, defendeu a cobrança de pênalti do meia Bruno Guimarães, quando o jogo estava 0 a 0. No fim da partida, aliás, ainda protagonizou uma sequência de provocações com Neymar antes de nova cobrança de pênalti. Apesar de sofrer o gol, já era tarde para qualquer reação da equipe brasileira.
Revelado no Hodd, da Noruega, Orjan Nyland teve passagens pelo FK Molde, tradicional clube da Noruega, pelo Aston Villa, Norwich, Bournemouth e Reading, da Inglaterra, Sevilla, da Espanha, além do Ingolstadt e RB Leipzig, da Alemanha. É a terceira vez na carreira que o goleiro norueguês vai jogar no futebol alemão.
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