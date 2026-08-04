Leilão beneficente de Neymar reúne ex-jogadores e famosos; veja

Na noite de segunda-feira (3), a sexta edição do leilão do Instituto Projeto Neymar Jr. reuniu atletas, artistas e personalidades no Suhai Music Hall, na zona sul de São Paulo. Com o objetivo de arrecadar recursos para os projetos sociais desenvolvidos pela instituição, o evento contou com a presença de Neymar, familiares, ex-jogadores campeões pela Seleção Brasileira e nomes de destaque da música e da televisão.

Neymar reúne ex-jogadores e famosos

Enquanto isso, o tapete vermelho recebeu convidados de diferentes áreas. Entre os destaques da noite estavam Kaká, Denílson Show, Roberto Carlos, Zé Roberto, Ana Castela, Murilo Huff, Neymar Pai e Davi Lucca, filho mais velho do camisa 10. Além deles, outras personalidades prestigiaram a iniciativa beneficente promovida pelo jogador do Santos.

Além da presença dos convidados, o leilão disponibilizou experiências exclusivas ao lado de Neymar. Os participantes disputaram, por exemplo, um fim de semana na mansão do atleta, em Mangaratiba (RJ), com direito a passeio de helicóptero e acesso ao kartódromo da propriedade, um dos lotes mais disputados da noite.

Além disso, outros itens chamaram a atenção dos presentes. Entre eles, uma partida de pôquer com Neymar e uma camisa do Barcelona autografada pelo histórico trio MSN, formado por Lionel Messi, Luis Suárez e o atacante brasileiro, atraíram lances ao longo do evento.

Programação Musical

Na sequência, a programação musical ficou por conta de grandes atrações. Thiaguinho, amigo de Neymar, animou os convidados com seus principais sucessos. No entanto, o camisa 10 deixou o evento antes do show para se concentrar para o duelo do Santos contra o Remo, pela Copa do Brasil, disputado nesta terça-feira (4). Já Claudia Leitte subiu ao palco e apresentou a música “O Motivo Pra Vencer”.

Leilão de Neymar; veja quem marcou presença