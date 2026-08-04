Lucho chega a Belo Horizonte para assinar e reforçar o Cruzeiro

O atacante uruguaio Lucho Rodríguez desembarcou em Belo Horizonte na madrugada desta terça-feira (4) e iniciará os procedimentos para assinar contrato com o Cruzeiro. O jogador passará por exames médicos antes da formalização do vínculo por empréstimo de um ano junto ao Neom SC, da Arábia Saudita.

O acordo entre as partes prevê opção de compra com valor previamente fixado ao fim do empréstimo. Enquanto realiza os trâmites finais, Lucho chega para fortalecer o ataque em um momento de mudanças no elenco. O uruguaio, de 23 anos, amplia as alternativas ofensivas do técnico Artur Jorge para o restante da temporada.

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Uruguaio amplia opções no ataque celeste

Revelado pelo Progreso, Lucho Rodríguez ganhou projeção no futebol sul-americano com a camisa do Liverpool, do Uruguai. O desempenho despertou o interesse do Bahia, onde viveu sua primeira experiência no futebol brasileiro. Em sua passagem pelo Esquadrão, desse modo, disputou 69 partidas, marcou 20 gols e distribuiu três assistências.

Logo depois, em setembro do ano passado, o atacante partiu para o Neom SC por cerca de R$ 139 milhões. Na equipe saudita, participou de 31 jogos, sendo titular em 28 oportunidades, com seis gols marcados e duas assistências. Apesar do desempenho individual, no entanto, o clube terminou a temporada na oitava colocação da liga nacional e ficou fora das competições internacionais.

A chegada de Lucho Rodríguez acontece em meio às ausências de Gabriel Pec e Luis Sinisterra, ambos afastados por lesão. O uruguaio pode atuar pelos lados do ataque, como segundo atacante ou até centralizado. Além disso, o Cruzeiro mantém negociações para contratar Wesley, ex-Corinthians, e Brian Rodríguez, do América do México. Enquanto isso, já anunciou Gabriel Rojas, Zé Lucas e Gabriel Pec nesta janela de transferências.

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