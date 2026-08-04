Kaio Jorge rebate cobrança de torcedores do Cruzeiro nas redes sociais

Sem marcar há três jogos, Kaio Jorge respondeu às críticas de um torcedor do Cruzeiro nas redes sociais após o empate por 0 a 0 com a Chapecoense. O atacante disputou os 90 minutos do confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado na Arena Condá.

Após a partida, um torcedor celeste que mora no Pará publicou um vídeo cobrando uma reação do centroavante. Em resposta, Kaio Jorge ironizou a crítica e questionou a avaliação sobre sua atuação.

“Tive 5 oportunidades de gol hoje né kkk”, escreveu o jogador, conhecido como KJ19.

Além disso, em outra publicação, o torcedor afirmou que Kaio Jorge havia finalizado apenas uma vez no gol nos jogos contra Botafogo, Coritiba e Chapecoense. “Tragam o Kaio Jorge de volta”, comentou o cruzeirense.

Diante da cobrança, o atacante voltou a responder e defendeu seu desempenho dentro de campo.

“Cada uma, viu? Tá achando que fazer gol é igual beber água? Não tem marcação, os zagueiros me deixam sozinho, né? Cinco oportunidades por jogo eu tenho também, né? Só tem artista!”

Apesar de ter sido destaque no início do ano, Kaio Jorge vive uma fase de instabilidade na temporada. No primeiro semestre, o atacante terminou como artilheiro do Campeonato Mineiro, mas enfrentou problemas físicos no pé e no púbis, que prejudicaram sua sequência.

Dessa forma, a pausa para a Copa do Mundo foi importante para o jogador recuperar a condição física. No entanto, desde a retomada das competições, ele ainda busca reencontrar o melhor futebol e não balança as redes há três partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook