Cruzeiro encerra negociação e desiste de Brian Rodríguez

O Cruzeiro anunciou, na manhã desta terça-feira (4), que desistiu da contratação do atacante uruguaio Brian Rodríguez, de 26 anos. Por meio de uma nota publicada nas redes sociais do clube, o clube informou que encerrou as tratativas que vinham sendo conduzidas nas últimas semanas com o América-MEX. Dessa forma, a Raposa retira o jogador da lista de reforços para a sequência.

Em comunicado, o clube agradeceu ao atleta, ao América-MEX e aos demais envolvidos nas conversas, mas confirmou que a transferência não concretizará. Embora as negociações estivessem em andamento, o Cabuloso optou por interromper o processo antes de receber uma resposta oficial dos mexicanos sobre a última proposta apresentada.

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Propostas milionárias não resultaram em acordo

A diretoria celeste havia formalizado duas ofertas para contratar Brian Rodríguez. A mais recente, enviada na última segunda-feira (3), previa o pagamento de 10 milhões de dólares, cerca de R$ 51 milhões, além de outros 2 milhões de dólares em bônus por metas, valor que representa aproximadamente R$ 10,2 milhões. Mesmo assim, o América-MEX ainda não havia se manifestado oficialmente.

O atacante uruguaio demonstrava interesse em defender a Raposa e via de forma positiva a possibilidade de atuar no Brasil. No entanto, a negociação encerrou antes de qualquer definição entre os clubes. O clube mineiro, por outro lado, não detalhou os motivos que levaram à desistência da contratação.

A decisão também surpreendeu os representantes de Brian Rodríguez. De acordo com a Itatiaia, o estafe do jogador não esperava o encerramento das tratativas e pediu esclarecimentos sobre a mudança de postura da Raposa. Enquanto isso, o Cruzeiro segue atento ao mercado de transferências em busca de alternativas para reforçar o setor ofensivo na reta final da janela.

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