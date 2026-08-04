Fernando Diniz, do Corinthians, é absolvido de denúncia do STJD

O técnico Fernando Diniz foi julgado pelo STJD na manhã desta terça-feira. O treinador do Corinthians havia sido denunciado pela Procuradoria-Geral do Tribunal por causa de um tapa no braço de Jadson, do Athletico-PR, durante uma confusão generalizada entre as equipes no jogo da última quinta-feira, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Dessa forma, Fernando Diniz foi absolvido.

A Segunda Comissão Disciplinar do STJD decidiu absolver o treinador da denúncia de forma unânime. Diniz havia sido denunciado com base no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da prática de ato desleal ou hostil durante uma partida.

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A procuradora Marília Fontenelle foi responsável por apresentar a denúncia no STJD. Segundo ela, por ser um dos técnicos das equipes envolvidas, Diniz deveria ter atuado para conter o tumulto e, dessa maneira, não participar da confusão.

Sendo assim, em uma audiência com duração aproximada de cinco minutos, a auditora responsável pelo caso, Dra. Ana Luiza Oliveira Ralil, votou pela absolvição de Fernando Diniz por entender que o treinador já havia sido punido com cartão amarelo pelo lance ocorrido dentro de campo. Os demais integrantes da sessão no plenário acompanharam o parecer da auditora e decidiram pela absolvição de forma unânime. Dessa forma, Fernando Diniz está liberado para ficar à beira do gramado no próximo jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, fora de casa, o Timão visita o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques, às 18h30, pela 22ª rodada do Brasileirão.

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