Contratada pelo Barcelona, Kerolin passa a ser a brasileira mais cara da história

A atacante Kerolin se tornou a jogadora brasileira mais cara da história após o Barcelona anunciar sua contratação, nesta terça-feira (4). O clube espanhol pagou 1,2 milhão de euros (aproximadamente R$ 7,7 milhões) ao Manchester City para contar com a jogadora da Seleção Brasileira, estabelecendo um novo recorde.

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O acordo, inclusive, também representa a maior contratação da história do futebol feminino do Barcelona e a maior venda já realizada pelo Manchester City. A brasileira assina contrato com o clube catalão até junho de 2030 e chega para reforçar uma das equipes mais vitoriosas do futebol feminino mundial.

Kerolin assinou até junho de 2030 e, assim, chega para reforçar um elenco que segue entre os mais fortes da Europa. A brasileira desembarca na Espanha após uma temporada de destaque na Inglaterra, onde participou da campanha que levou o Manchester City à conquista da Women’s Super League.

Aos 26 anos, a atacante vive o melhor momento da carreira. Revelada no futebol paulista, ela passou por Valinhos, Guarani e Ponte Preta antes de atuar pelo Madrid CFF, da Espanha. Posteriormente, consolidou-se nos Estados Unidos com a camisa do North Carolina Courage, foi eleita a melhor jogadora da NWSL em 2023 e, na sequência, transferiu-se para o Manchester City.

Pela Seleção Brasileira, Kerolin conquistou duas Copas América e integrou o elenco que ficou com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

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