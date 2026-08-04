Cruzeiro acerta contratação de João Costa por empréstimo

O Cruzeiro agiu rapidamente no mercado após encerrar as negociações por Brian Rodríguez. Na manhã desta terça-feira (4), a diretoria encaminhou a contratação do atacante João Costa, de 21 anos, que pertence ao Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. O jovem chega ao clube mineiro por empréstimo de uma temporada e será mais uma alternativa para reforçar o sistema ofensivo da Raposa.

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O acordo entre as partes prevê opção de compra com valores previamente estabelecidos ao término do vínculo. Além disso, o Cabuloso repetiu o modelo utilizado nas chegadas de Wesley, emprestado pelo Al-Nassr, e de Lucho Rodríguez, que pertence ao Neom SC. A expectativa agora é pela realização dos exames médicos e, por fim, pela oficialização do negócio.

João Costa amplia alternativas no ataque celeste

Canhoto, João Costa tem capacidade para atuar pelos dois lados do ataque, característica considerada importante para o elenco. Revelado nas categorias de base da Roma, da Itália, o atacante seguiu para o futebol saudita, onde passou a defender o Al-Ettifaq. Ao longo da carreira, acumulou experiência no futebol europeu antes da partida para o Oriente Médio.

A chegada do jogador luso-brasileiro, desse modo, ocorre em um momento de necessidade no elenco da Raposa. Gabriel Pec e Luis Sinisterra estão de molho por lesões e, portanto, não devem voltar a atuar nesta temporada, reduzindo as opções ofensivas de Artur Jorge. Nesse sentido, a diretoria acelerou a busca por reforços para recompor o setor.

João Costa passa a integrar uma lista de contratações feitas pelo Cruzeiro nesta janela de transferências, que também inclui Gabriel Rojas, Zé Lucas, Wesley e Lucho Rodríguez. O clube segue monitorando o mercado e não descarta novas movimentações antes do encerramento da janela, enquanto busca fortalecer o elenco para a sequência das competições nacionais e internacionais.

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