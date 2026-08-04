Ao Voz do Esporte, Edinho faz desabafo sobre Ancelotti

Em entrevista ao Voz do Esporte, o ex-zagueiro Edinho comentou sobre Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. O ex-jogador de Fluminense, Udinese, Flamengo e Grêmio, que disputou as Copas do Mundo de 1978, 1982 e 1986, criticou o treinador e afirmou que deve haver cobrança para que Ancelotti entenda o que é o futebol brasileiro.

“Temos que recuperar nosso DNA. Acho difícil neste momento, mas temos que partir de um princípio. Primeira coisa: o treinador tem que estar aqui no Brasil. Se não tiver no Brasil, ele não vai conseguir entender o que é o Brasil. Ele tem que ir na favela, ele tem que ver todos os jogos, tem que ir nos juniores, tem que ver treinamento do time do Norte/Nordeste lá da quarta divisão para ver como é o sacrifício para o jogador chegar ao profissional. Não pode ficar fazendo publicidade, foi para o Canadá, não voltou para o Brasil… Então ele tem que morar aqui, perto de uma favela. Tem que visitar todo o Brasil, de Norte a Sul, para então, nestes quatro anos, tentar ter 1% de Brasil dentro do DNA dele”, desabafou o ex-zagueiro.

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