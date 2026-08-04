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Ao Voz do Esporte, Edinho faz desabafo sobre Ancelotti

Ao Voz do Esporte, Edinho faz desabafo sobre Ancelotti
Ao Voz do Esporte, Edinho faz desabafo sobre Ancelotti -

Em entrevista ao Voz do Esporte, o ex-zagueiro Edinho comentou sobre Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. O ex-jogador de Fluminense, Udinese, Flamengo e Grêmio, que disputou as Copas do Mundo de 1978, 1982 e 1986, criticou o treinador e afirmou que deve haver cobrança para que Ancelotti entenda o que é o futebol brasileiro.

“Temos que recuperar nosso DNA. Acho difícil neste momento, mas temos que partir de um princípio. Primeira coisa: o treinador tem que estar aqui no Brasil. Se não tiver no Brasil, ele não vai conseguir entender o que é o Brasil. Ele tem que ir na favela, ele tem que ver todos os jogos, tem que ir nos juniores, tem que ver treinamento do time do Norte/Nordeste lá da quarta divisão para ver como é o sacrifício para o jogador chegar ao profissional. Não pode ficar fazendo publicidade, foi para o Canadá, não voltou para o Brasil… Então ele tem que morar aqui, perto de uma favela. Tem que visitar todo o Brasil, de Norte a Sul, para então, nestes quatro anos, tentar ter 1% de Brasil dentro do DNA dele”, desabafou o ex-zagueiro.

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Edinho começou a se destacar no futebol de praia, pelo Copaleme, antes de se tornar um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Após se aposentar dos gramados, também construiu uma sólida carreira como treinador entre 1990 e o início dos anos 2000.

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