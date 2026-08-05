Baixa média de gols faz Vasco ampliar busca por um novo centroavante

O Vasco intensificou a sua movimentação no mercado da bola com o objetivo de contratar mais um centroavante de peso para a sequência da temporada. Embora mantenha negociações em andamento com Facundo Colídio, do River Plate, a diretoria cruz-maltina avalia nos bastidores que a equipe necessita urgentemente de um artilheiro implacável.

Em virtude disso, o desempenho recente dos atuais atacantes do elenco acendeu o sinal de alerta tanto na comissão técnica quanto na cúpula administrativa, visto que as principais referências ofensivas — Brenner, David e Spinelli — acumulam apenas onze gols somados ao longo de todo o ano.

Apesar de liderar a artilharia do clube na temporada com seis tentos anotados, Spinelli tem apresentado rendimento irregular. Principalmente nos momentos em que o modelo tático implementado pelo técnico Pedro Emanuel exige maior qualidade técnica com a bola nos pés.

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Diante desse panorama desafiador, o comandante português optou por promover a entrada de David no time principal. O camisa 7, que contabiliza dois gols em 2026. Ele foi titular no último clássico.

Ainda que o atacante tenha cumprido um papel tático relevante nas disputas aéreas e nos desvios de cabeça, ele tampouco demonstrou a fluidez de passes exigida pelo treinador para dinamizar o setor ofensivo cruz-maltino.

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