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Jogada10

Baixa média de gols faz Vasco ampliar busca por um novo centroavante

Baixa média de gols faz Vasco ampliar busca por um novo centroavante
Baixa média de gols faz Vasco ampliar busca por um novo centroavante -

O Vasco intensificou a sua movimentação no mercado da bola com o objetivo de contratar mais um centroavante de peso para a sequência da temporada. Embora mantenha negociações em andamento com Facundo Colídio, do River Plate, a diretoria cruz-maltina avalia nos bastidores que a equipe necessita urgentemente de um artilheiro implacável.

Em virtude disso, o desempenho recente dos atuais atacantes do elenco acendeu o sinal de alerta tanto na comissão técnica quanto na cúpula administrativa, visto que as principais referências ofensivas — Brenner, David e Spinelli — acumulam apenas onze gols somados ao longo de todo o ano.

Apesar de liderar a artilharia do clube na temporada com seis tentos anotados, Spinelli tem apresentado rendimento irregular. Principalmente nos momentos em que o modelo tático implementado pelo técnico Pedro Emanuel exige maior qualidade técnica com a bola nos pés.

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Diante desse panorama desafiador, o comandante português optou por promover a entrada de David no time principal. O camisa 7, que contabiliza dois gols em 2026. Ele foi titular no último clássico.

Ainda que o atacante tenha cumprido um papel tático relevante nas disputas aéreas e nos desvios de cabeça, ele tampouco demonstrou a fluidez de passes exigida pelo treinador para dinamizar o setor ofensivo cruz-maltino.

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Thiago Mendes está de volta
Thiago Mendes está de volta Matheus Lima / Vasco
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