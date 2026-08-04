Fluminense supera crise na zaga e enfim engata dois jogos sem sofrer gols

Depois de sofrer gols em quase todas as partidas ao longo de cinco meses, o Fluminense conseguiu, enfim, reencontrar a estabilidade defensiva ao acumular dois jogos seguidos sem ser vazado. Embora não tenha conquistado vitórias, a equipe obteve empates sem gols contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, e diante do Vasco, pela Copa do Brasil.

Essa marca defensiva não ocorria desde março, período em que o time travou um empate com o Flamengo e derrotou o Remo. Tal desempenho ganha ainda mais destaque devido à crise no departamento médico, visto que quatro dos seis zagueiros do técnico Luís Zubeldía sofreram lesões musculares ou edemas ósseos.

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Com Millán, Thiago Silva e Freytes entregues ao departamento médico, e Jemmes ainda em transição, a comissão técnica contou apenas com Igor Rabello e Ignácio. Diante disso, a dupla menos utilizada assumiu a titularidade e garantiu a segurança defensiva.

Por fim, o zagueiro Igor Rabello destacou a gravidade inédita da situação e comemorou o resultado.

“Infelizmente tivemos quatro lesões de zagueiros, é uma coisa que não acontece nunca. Não tinha visto isso na minha carreira toda, mas tenho que estar sempre preparado para as oportunidades. Minha cabeça sempre esteve boa, mesmo não tendo tanta oportunidade, sempre trabalho bastante. Que bom que a gente conseguiu não levar gol. É uma coisa que a gente conversa bastante, que estávamos levando muitos gols. Agora é focar no próximo jogo para sair classificado”, disse.

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