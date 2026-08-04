PSG fecha acordo para levar IA aos bastidores, estádio e mudar rotina digital do clube

Google e Paris Saint-Germain firmaram um contrato de patrocínio que implementará desde o uso de tecnologias avançadas no digital à estrutura física no Parc des Princes. Com validade até 2029, o acordo tornará, por exemplo, o Gemini como assistente oficial de inteligência artificial da equipe, além de estabelecer a linha Google Pixle como smartphone oficial do PSG.

A linha Google Pixle prevê o uso exclusivo do smartphone nos bastidores, criação de conteúdos e também na relação com o torcedor. Esses aparelhos ficarão empregados pela captação de todas imagens divulgadas pelo PSG, desde operação de jogo aos momentos internos dos atletas. Além disso, os departamentos poderão utilizar as ferramentas da IA Google para produzir materiais interativos e peças de comunicação.

Conforme mencionado, a parceria também prevê uma estrutura física dentro do Parc des Princes. Isso porque o Google contará com um espaço no estádio para receber convidados, parceiros de negócios e criadores de conteúdo. Seguindo o contrato, as novas tecnologias desenvolvidas pela companhia, especialmente voltadas à IA, serão apresentadas no local.

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Parceria com PSG e avanço no futebol

O suporte da empresa não ficará restrito à exposição da marca, já que o clube receberá auxílio do Google em diferentes áreas. A companhia trabalha agora para implementar seus sistemas operacionais dentro do ecossistema da equipe francesa.

“Ao unir a expertise tecnológica do Google à força da marca PSG, essa colaboração permitirá explorar novas formas de criar. Também queremos inovar e expressar a nossa identidade por meio de conteúdos distribuídos para o mundo inteiro”, disse Richard Heaselgrave, diretor de receitas do Paris Saint-Germain.

O acordo noticiado pela Máquina do Esporte faz parte do avanço do Google no futebol por meio dos produtos Gemini e Pixel. Para Copa do Mundo, por exemplo, a companhia ampliou seus investimentos e tornou-se patrocinadora das seleções da Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França e Marrocos.

Entre clubes, o Google também mantém parcerias com Atlético de Madrid, Arsenal e Liverpool.

“Esta parceria reflete a nossa vontade de colocar todas as nossas tecnologias, especialmente o Google Gemini e o Google Pixel, a serviço dos torcedores de futebol, permitindo que eles se conectem aos momentos mais marcantes de sua equipe em qualquer lugar do mundo”, afirmou Jean-Philippe Becane, diretor de marketing do Google na França.

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