Palmeiras encerra preparação, e Piquerez fala sobre marca importante

O Palmeiras finalizou nesta terça-feira a preparação para o confronto diante do Fortaleza, às 21h30 (de Brasília) desta quarta (5), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O clube paulista chega com boa vantagem para o duelo, que ocorrerá na Arena Pantanal, em Cuiabá, após vencer na ida por 3 a 0.

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Nas atividades, Abel Ferreira comandou um trabalho tático com ênfase em posicionamento, movimentações e bolas paradas, além de um recreativo. O zagueiro Gustavo Gómez trabalhou à parte no campo sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. O paraguaio se recupera de uma lesão na coxa direita e não enfrenta o Laion.

Aliás, a vitória sobre o Fortaleza transformou o lateral-esquerdo Piquerez como o segundo estrangeiro com mais jogos pelo Palmeiras. O uruguaio chegou a 242 partidas, superando o chileno Valdivia e o paraguaio Arce, ambos com 241. Ele só perde para Gustavo Gómez, que soma 415.

Além disso, é o lateral-esquerdo com mais títulos (nove, seguido por Zeca, com seis) e o uruguaio mais vencedor na história do clube (150 vitórias, à frente de Villadoniga, com 85).

“Ser o segundo estrangeiro com mais jogos é uma marca histórica, muito bonita e muito difícil de atingir em um clube tão grande como o Palmeiras. É um clube italiano e coincidentemente sou descendente de italiano, então é algo muito bonito, histórico, e agora fico atrás de Gustavo, que é uma referência para todos nós dentro do clube. Estou muito feliz e agora é continuar por esse caminho, continuar atingindo metas e ficando cada vez mais na história do clube”, destacou o lateral-esquerdo.

Piquerez comemora recuperação de cirurgia

Piquerez celebrou a ótima recuperação da cirurgia no tornozelo direito, realizada em abril. Assim, conseguiu estar na lista do técnico Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo com o Uruguai.

“Graças a Deus, consegui voltar a jogar logo depois do Mundial, então é algo que me deixa muito feliz. Foram meses difíceis no começo, foi uma lesão bastante chata, mas consegui superá-la graças à ajuda de todo mundo aqui. Sempre falo que o Núcleo de Saúde e Performance e todo o pessoal são muito importantes dentro de minha recuperação. É agradecer especialmente a essas pessoas que ficaram um pouquinho mais perto de mim nesse período. Graças a eles que eu estou conseguindo voltar agora à minha melhor forma física e mental”, afirmou.

Por fim, o jogador falou sobre a vantagem adquirida pelo Palmeiras na partida de ida contra o Fortaleza.

“Será um jogo muito importante para continuarmos mantendo nossa sequência, nosso ritmo e nosso estilo de jogo. Será um bom jogo para continuarmos demonstrando tudo isso. Temos uma vantagem, que é uma vantagem ampla, que o time buscou aqui nos primeiros 90 minutos, mas sabemos que lá vai ser um campo difícil, vai ser um clima difícil, mas vai ser para os dois e espero que o time consiga fazer o que vem fazendo, manter o resultado e ganhar lá também”.

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