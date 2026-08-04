Milan x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Dando sequência à pré-temporada 2026/27, Milan e Inter de Milão realizam nesta quarta-feira (5/8), em Perth, na Austrália, o Derby della Madonnina, em amistoso internacional. Será às 8h (de Brasília), no Optus Stadium, quando os arquirrivais se enfrentam pela primeira vez em solo australiano. E, apesar do caráter amigável, o duelo promete vários ingredientes. Antes de a bola rolar, por exemplo, espera-se uma grande homenagem a Franco Baresi, ídolo italiano que faleceu na última sexta-feira (31/7).

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Como chega o Milan

O Milan vai para seu segundo amistoso nesta pré-temporada. Após empatar em 2 a 2 com o Celtic (ESC), no dia 25 de julho, em Glasgow, a equipe do novo técnico Ruben Amorim se encaminhou para a Austrália, na Oceania, onde jamais atuou. Amorim, aliás, fará seu primeiro grande teste desde a chegada aos Rossoneri.

Afinal, pegará a atual campeã da Itália, em jogo que pode marcar a estreia de Gonçalo Ramos, atacante português ex-PSG. Rafael Leão, por sua vez, voltou aos treinos e pode pintar na equipe mesmo em meio a uma possível saída. Além de Ramos, o Milan também contratou Mario Gila, ex-Lazio, e Diawara, ex-Troyes (FRA). O craque Pulisic se reapresentou após disputar a Copa do Mundo com os EUA, mas não deverá ir a campo.

Como chega a Inter de Milão

A Inter, por outro lado, chega mais organizada para o duelo. Isso porque a equipe comandada por Cristian Chivu, além de chegar como campeã italiana, já realizou um amistoso a mais que o Milan. Venceu o Karlsruher (ALE) por 2 a 1, dia 26 de julho, e depois superou o Manchester City (ING) nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal, em Hong Kong.

Para encarar o arquirrival, Chivu poderá realizar a estreia do zagueiro John Stones, contratado sem custos junto exatamente ao City. Bonny, Çalhanoglu e Sucic, que ficaram no banco e não entraram contra os ingleses, devem ganhar minutos. Por fim, Akanji, fora das duas partidas preparatórias até aqui, também pode surgir entre os titulares.

Milan x Inter de Milão

Amistoso Internacional

Data e horário: quarta-feira, 5/8/2026, às 8h (de Brasília)

Local: Optus Stadium, em Perth (AUS)

MILAN: Torriani (Maignan); Tomori, Gabbia e Pavlović; Athekame, Ricci (Fofana), Jashari (Comotto) e Bartesaghi; Nkunku (Ossola), Loftus-Cheek e Kostić (Giménez). Técnico: Ruben Amorim.

INTER DE MILÃO: Martínez; Pavard, Bisseck (Stones) e Carlos Augusto (Akanji); Diouf (Luis Henrique), Barella, Stankovic (Çalhanoglu ou Sucic), Mkhitaryan e Dimarco; Espósito e Bonny. Técnico: Cristian Chivu.

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgado

Onde assistir: Não há transmissão prevista para o Brasil

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