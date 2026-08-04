Grêmio apresenta Krovinovic e revela plano para o meia croata

O Grêmio apresentou oficialmente, nesta terça-feira (4), o meio-campista Filip Krovinovic como novo reforço para a sequência da temporada. O croata de 30 anos assinou contrato até dezembro de 2028 e chega ao Tricolor Gaúcho após defender o Hajduk Split, da Croácia. A contratação fortalece o setor de criação e amplia as alternativas de Luís Castro para os desafios do segundo semestre.

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Antes de desembarcar em Porto Alegre, o atleta construiu boa parte da carreira no futebol europeu. Revelado pelo NK Zagreb, o meia também passou por Benfica, West Bromwich, Nottingham Forest e Rio Ave, clube onde trabalhou com Luís Castro na temporada 2016/2017. Com esse histórico em comum, a negociação ganhou força e foi concluída pelo Grêmio nesta janela de transferências.

Croata projeta estreia e destaca compromisso com o Grêmio

“Sei que o Grêmio não está em uma boa situação. Mas esse clube, que é gigante, não merece isso. Já joguei em equipes com muita pressão. Não tenho problema com isso. Faço qualquer posição do meio-campo, mas já joguei também de extrema. A posição que o Mister quiser que eu jogue eu vou jogar. Gosto de ter a bola, de dar o ritmo do jogo. Correr até o último minuto, defender.”, declarou o balcânico.

Krovinovic chega para atuar principalmente como meia de criação, participando da construção das jogadas e oferecendo qualidade na circulação da bola. Além disso, sua versatilidade permite atuar em diferentes funções do meio-campo, característica que amplia as opções táticas da equipe. O jogador, no entanto, ainda passará pelo processo de adaptação ao futebol brasileiro antes de disputar espaço no time.

O novo camisa 8 já iniciou os trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho, mas não poderá enfrentar o Mirassol pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, já que não foi inscrito na competição. Enquanto aguarda a regularização documental, o meia segue integrado às atividades do elenco e pode ficar à disposição para o duelo diante do São Paulo, pelo Brasileirão. A presença na partida dependerá da inscrição no BID da CBF e da evolução física durante os próximos treinamentos.

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