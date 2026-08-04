Juventude x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Juventude e Atlético se enfrentam nesta terça-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como a partida de ida terminou empatada sem gols, quem vencer garante vaga nas quartas. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

A Voz do Esporte, atenta a todos os detalhes, acompanha o match, ao vivo, a partir de 18h. Christian Raphael assume as carrapetas na narração. Tiago Hugoline o acompanha nos comentários. As reportagens estão nas mãos de Raphael Almeida.

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