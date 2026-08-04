Remo x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Após o empate sem gols no primeiro jogo, na Vila Belmiro, Remo e Santos voltam a se enfrentar nesta terça-feira (4), no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o confronto está marcado para às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, no Pará.

Dessa forma, quem vencer avança às quartas de final do torneio nacional. No entanto, se o empate persistir nos noventa minutos, a definição da vaga será nas penalidades máximas.

A Voz do Esporte, no local da ocorrência, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 20h. Cesar Tavares comanda a transmissão com sua inconfundível narração. João Miguel Lotufo garante os melhores comentários, enquanto Pedro Rigoni brilhará com seu enorme talento nas reportagens.

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