Arsenal x Betis: onde assistir, escalações e arbitragem

Em preparação para a temporada 2026/27, Arsenal e Betis se enfrentam nesta quarta-feira (5/8), às 15h30 (de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda, em amistoso internacional. O confronto marca o primeiro encontro da história entre os clubes e servirá, assim, como mais um teste para as equipes antes do início das competições oficiais.

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Como chega o Arsenal

Atual campeão da Premier League e vice da Champions, o Arsenal disputa seu segundo amistoso da pré-temporada. Na última sexta-feira (31/7), os Gunners venceram o Girona – também da Espanha, aliás – por 4 a 1, no Estadi Montilivi, e agora devem utilizar uma equipe mais próxima da considerada titular pelo técnico Mikel Arteta.

A tendência, então, é que jogadores que retornaram mais recentemente após a Copa do Mundo ganhem minutagem, como Bukayo Saka, Declan Rice e Martin Odegaard. A principal novidade do elenco é o atacante Christos Tzolis, contratado junto ao Club Brugge (BEL). O grego, inclusive, marcou um dos gols sobre o Girona e vem sendo um dos destaques do início da preparação. Outra atração é o meia Max Dowman, de apenas 16 anos, que também balançou as redes e segue chamando atenção da imprensa inglesa.

Como chega o Betis

O Betis, por sua vez, chega com maior ritmo de preparação. Afinal, a equipe comandada por Manuel Pellegrini já realizou mais amistosos que o Arsenal nesta pré-temporada e utiliza a sequência de jogos como preparação para o retorno à Champions League. Foram quatro vitórias em cinco partidas neste ciclo antes dos compromissos oficiais.

Um dos nomes mais aguardados é Isco, que voltou recentemente aos gramados após problema físico e, dessa forma, deve ganhar mais minutos. Outro personagem do duelo é Héctor Bellerín. Revelado pelo Arsenal, o lateral enfrentará o ex-clube em um amistoso que marca, assim, o primeiro encontro da história entre as equipes.

Arsenal x Betis

Amistoso Internacional

Data e horário: quarta-feira, 5/8/2026, às 15h30 (de Brasília)

Local: Aviva Stadium, em Dublin (IRL)

ARSENAL: Kepa; Ben White, Mosquera, Hincapié e Calafiori; Lewis-Skelly, Nwaneri e Havertz; Dowman, Tzolis e Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

BETIS: González; Ortiz, Llorente, Gómez e Firpo; Samaké, Losada e Corralejo; García, Morante e Petit. Técnico: Manuel Pellegrini.

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgado

Onde assistir: SportyNet

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