Dupla treina e reforça o Fluminense contra o Vasco na Copa do Brasil

O Fluminense volta a disputar a Copa do Brasil nesta quarta-feira (5) e com boas notícias. O Tricolor concluiu seu último dia de preparação antes do clássico contra o Vasco com Castillo e Jemmes nas atividades no CT Carlos Castilho.
Embora ambos viessem treinando na última semana, eles acabaram sendo desfalques no último sábado (01). Thiago Silva e Freytes seguem fora.
LEIA MAIS: Fluminense precisa saldo “favorito” de Zubeldía para avançar na Copa do Brasil
Por fim, a expectativa nos bastidores é de que os atletas estejam à disposição do técnico Luis Zubeldía para a grande decisão.
No entanto, antes do apito inicial, desta vez assume a condição de mandante no Maracanã para enfrentar o Vasco, em partida válida pela volta das oitavas de final.
Conforme previsto, a bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília), ao passo que o confronto de ida terminou empatado em 0 a 0.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.