K-League All-Stars x Manchester City: escalações e onde assistir

O Manchester City volta a campo nesta quarta-feira (5), às 8h (de Brasília), para mais um amistoso de pré-temporada. A equipe inglesa enfrenta o K-League All Stars, seleção formada pelos principais jogadores da primeira divisão da Coreia do Sul, em duelo marcado para o Seoul World Cup Stadium.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

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Como chega o Manchester City

A partida faz parte da preparação do time comandado por Enzo Maresca para a temporada 2026/27. No primeiro compromisso da excursão asiática, o City empatou em 1 a 1 com a Inter de Milão, em Hong Kong.

Para o amistoso, Enzo Maresca poderá contar com reforços importantes. Matheus Nunes, Rúben Dias e Omar Marmoush se juntaram ao restante do elenco no último sábado e estão à disposição para participar da partida.

Como chega o K-League All Stars

O adversário do City será um combinado especial da K-League, tradição que existe desde 1991 e reúne os atletas de maior destaque do campeonato sul-coreano para enfrentar grandes clubes do futebol mundial. Ao longo dos anos, o time já mediu forças com equipes como Barcelona, Juventus, Tottenham, Atlético de Madrid, Newcastle e também contra os J-League All Stars, do Japão.

Na edição do ano passado, os sul-coreanos venceram o Newcastle por 1 a 0.

K-League All-Stars x Manchester City

Amistoso Internacional

Data e horário: quarta-feira, 05/08/2026, às 8h (de Brasília).

Local: Seoul World Cup Stadium, em Seoul.

K-League All-Stars: Hyeon-woo; Young-gwon, Jin-seop, Joo-sung, Tae-hwan; Sung-yeung, Soon-min, Bojanic; Farias, Cesinha, Mota. Técnico: Chung Jung-yong.

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Gvardiol, Mfuni; Kovacic, Reijnders; Savinho, Foden, Semenyo; Mubama. Técnico: Enzo Maresca.

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