Neymar chega a Belém para jogo decisivo do Santos

Neymar desembarcou em Belém no início da tarde desta terça-feira (4) para o jogo diante do Remo, às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Dessa maneira, o camisa 10 chegou à capital paraense no dia da partida junto com seu pai e se juntou à delegação.

O jogador entrou no hotel da concentração por volta das 13h45 (de Brasília), ao lado de seguranças. Passou pela recepção onde torcedores o aguardavam e foi diretamente almoçar. Assim, ficará com os companheiros por algumas horas antes de seguir de ônibus para o local da partida.

O atacante não retornará com os demais jogadores e comissão técnica. Ele voltará à capital paulista em seu jatinho particular e seguirá para Santos de helicóptero. A delegação terá folga nesta quarta-feira.

O camisa 10 não embarcou junto com a delegação santista por conta de um compromisso particular. Afinal, Neymar participou de um leilão beneficente de seu instituto na noite da última segunda-feira, em São Paulo. Do evento, descansou pela madrugada em sua casa, em Santos, e viajou para Belém por volta das 10h.

A participação de Neymar como titular ainda não está garantida. O técnico Cuca fez a preparação sem o craque, que pode ser preservado para o segundo tempo e disputa por pênaltis em caso de outro empate.

Dessa maneira, o treinador deve mandar o seguinte time a campo: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Willian Arão, Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar (Rollheiser) e Gabigol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.