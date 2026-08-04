Clubes da Espanha e franquias da MLS monitoram garoto do Botafogo

Volante do Botafogo e um dos nomes mais promissores do elenco alvinegro, Novaes é monitorado por clubes da Espanha e por franquias da Major League Soccer (MLS), a liga profissional de futebol dos Estados Unidos. O garoto é cria das categorias de base do Mais Tradicional. A informação é do canal “Arena Alvinegra”.

Joia do Bairro, Novaes já pintou na equipe profissional em cinco compromissos. Na volta da pausa para a Copa do Mundo, aliás, o volante voltou a treinar no time profissional diante da possibilidade da saída de Danilo, algo que ainda não se concretizou nesta janela de transferências.

Como Danilo segue no Glorioso, Novaes voltou, então, para o time sub-20 para ganhar mais minutagem sob a batuta do professor Rodrigo Bellão. Porém, o volante pode receber uma convocação a qualquer momento pela comissão do técnico Franclim Carvalho.

Novaes tem somente 17 anos. A família do jogador, o estafe do menino e o Botafogo alinharam um plano de carreira para o cabeça de área antes de ouvir qualquer proposta. Os lados, portanto, adotam cautela, pois sabem que Novaes pode suprir algumas demandas da equipe principal por conta do potencial do jogador.

O garoto, em março, renovou contrato com o Botafogo e ganhou um aumento salarial. O novo vínculo vai até junho de 2029, com multa rescisória avaliada em 80 milhões de euros para fora do país.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.