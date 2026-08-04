Internacional terá dirigente da FGF na partida contra o Corinthians

O Internacional contará com um representante da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) na partida contra o Corinthians, nesta quinta-feira (6), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. A iniciativa ocorre após o ambiente de contestação à arbitragem criado nos últimos dias, após a vitória colorada no Beira-Rio. A entidade ainda define qual dirigente acompanhará a delegação em São Paulo.

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A movimentação acontece após manifestações públicas envolvendo a arbitragem do primeiro duelo. O presidente da FGF, Luciano Hocsman, manteve contato com o mandatário do Internacional, Alessandro Barcellos. Além disso, também contatou o diretor de arbitragem da CBF, Netto Góes. Enquanto isso, a FGF acompanha o desfecho do caso e prestará apoio institucional ao clube gaúcho durante a partida.

Bastidores ganham força antes da decisão

O clima aumentou após declarações do executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, que criticou a atuação da arbitragem, citou a distribuição de cartões amarelos, reclamou de um suposto pênalti não marcado e afirmou que o árbitro Alex Gomes Stefano teria intimidado jogadores durante a partida. O Timão solicitou os áudios do VAR para analisar os lances questionados. Em seguida, o Colorado reagiu e demonstrou preocupação com possíveis tentativas de influência sobre a arbitragem.

“Desde a noite de ontem, o Clube vem atuando de forma permanente na defesa de seus interesses e da lisura do torneio. Diante da relevância da partida e do ambiente criado em torno do confronto, o Internacional acha pertinente o acompanhamento da CBF durante a realização do jogo, reforçando as condições necessárias para que a disputa transcorra com transparência, equilíbrio e segurança.”, declarou o clube em nota.

As discussões, por outro lado, também relembraram episódios históricos entre Internacional e Corinthians envolvendo decisões de arbitragem. O clube gaúcho voltou a citar o Brasileirão de 2005, além da final da Copa do Brasil de 2009 e de lances contestados no Brasileirão de 2020. Assim, o foco se volta para a partida decisiva em Itaquera, que definirá uma das vagas nas quartas da competição.

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