Atlético encaminha venda de atacante ao futebol árabe

O Atlético encaminhou a transferência do atacante Lucas Louback para um clube dos Emirados Árabes Unidos. O jogador de 20 anos viajou na madrugada desta terça-feira (4) para concluir os últimos detalhes da negociação e encerrar sua passagem pelo clube. Mesmo com contrato válido apenas até o fim da temporada, o Galo optou por negociá-lo nesta janela de transferências e garantiu retorno financeiro com a operação.

LEIA MAIS: Atlético avança por Kevin Castaño e negocia com o River Plate

O acordo prevê que o Galo mantenha 30% dos direitos econômicos do atleta, preservando participação em uma futura negociação. Além disso, o clube receberá uma compensação financeira pela liberação imediata do atacante. Dessa forma, a diretoria evita perder o jogador sem custos ao término do vínculo e ainda mantém possibilidade de lucro em uma venda futura.

Proposta dos Emirados superou concorrência

Antes do acerto com o futebol dos EAU, Lucas Louback também recebeu uma proposta do Alverca, de Portugal. No entanto, o modelo apresentado pelos portugueses previa apenas a manutenção de 20% dos direitos econômicos pelo alvinegro, sem pagamento de compensação financeira. Assim, o Galo considerou a oferta menos vantajosa e seguiu negociando com os representantes árabes.

O interesse do Alverca acabou esfriando durante as tratativas, principalmente após a indefinição sobre o futuro do atacante. Com o avanço das conversas envolvendo o clube dos Emirados, o caminho ficou livre para a conclusão da transferência. Ao mesmo tempo, o Atlético acelerou os trâmites para finalizar a operação ainda nesta janela internacional.

Lucas Louback chegou ao Atlético em 2022 para integrar a equipe sub-17 e rapidamente ganhou espaço nas categorias de base. Pelo time sub-20, viveu seus melhores momentos, marcando 10 gols em 36 partidas na temporada de 2024 e outros 15 em 34 jogos no ano seguinte. O atacante estreou na equipe profissional em 2025 durante o Campeonato Mineiro e, nesta temporada, disputou 18 partidas pelo sub-20, marcou sete gols e participou da campanha que garantiu o acesso da equipe no Brasileirão da categoria.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.