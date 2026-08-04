Grêmio x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois do empate no Maião, quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de nova igualdade, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis.

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Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video (streaming).

Como chega o Grêmio

O Grêmio entra em campo pressionado pela sequência de resultados negativos na temporada. Eliminado da Sul-Americana pelo Bolívar e ocupando o Z4 do Brasileirão, o Tricolor vê na Copa do Brasil a oportunidade de recuperar a confiança da torcida e, por fim, aliviar a pressão sobre o técnico Luís Castro.

Para a partida decisiva, o treinador ainda mantém uma dúvida no setor ofensivo. Tetê deixou o jogo de ida com dores na virilha e, dessa forma, será reavaliado antes de a bola rolar. Caso não reúna condições de jogo, Jovane Cabral deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. No interior paulista, o Imortal começou atrás do placar, porém conseguiu arrancar o empate no segundo tempo.

Como chega o Mirassol

O Mirassol, por outro lado, vive um cenário bem diferente. A equipe paulista atravessa um momento de recuperação, garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores e conseguiu deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão, além de ainda ter uma partida a menos na competição.

O técnico Rafael Guanaes, no entanto, terá desfalques importantes para o confronto. Aldo Filho e Negueba seguem entregues ao departamento médico, enquanto o goleiro Walter ainda é dúvida após deixar o jogo de ida com um problema físico. Caso o arqueiro não tenha condições de atuar, Alex Muralha, nesse sentido, será o titular na Arena do Grêmio.

GRÊMIO x MIRASSOL

Oitavas de Final (volta) – Copa do Brasil

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data e horário: 05/08/2026 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

GRÊMIO: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Nardoni e Villasanti; Amuzu, Carlos Vinícius e Jovane Cabral (Tetê). Técnico: Luís Castro.

MIRASSOL: Walter (Alex Muralha); Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Neto Moura, Denilson e Eduardo; Fernandinho, Edson Carioca e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

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