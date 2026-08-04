Flamengo sente falta de Paquetá? Veja comparação

O meia Lucas Paquetá chegou como a principal contratação do Flamengo para a temporada. Não só pelo valor pago – cerca de R$ 315 milhões, o maior da história do futebol brasileiro -, mas também pelo renome do jogador, que disputou as últimas duas Copas do Mundo como titular da Seleção, e, claro, pela identificação com o clube.

E a expectativa é que o meia, recuperado de lesão na coxa esquerda, volte a atuar pelo Fla já no próximo compromisso, domingo (9/8), contra o Vitória, pelo Brasileirão. O Jogada10, então, buscou os números para entender a importância de Paquetá pelo Rubro-Negro. Afinal, ele faz falta quando não está disponível? Confira o levantamento!

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Números do Flamengo com/sem Paquetá

O Flamengo realizou 41 partidas oficiais até o momento nesta temporada, somando 22 vitórias, nove empates e dez derrotas. Dessa forma, angaria aproveitamento geral de 61%, com direito a 1,93 gols por jogo e 0,95 sofridos em média. A diferença entre os números com e sem Paquetá, no entanto, chama bastante a atenção.

Dos 41 compromissos citados, 17 foram sem o camisa 20. Quando o craque não está em campo, o aproveitamento do Flamengo é bem abaixo. Afinal, são sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas, o que faz o time conquistar “apenas” 51% dos pontos em disputa. Há queda também na média de gols, já que quando Paquetá é desfalque, o Fla marca 1,59 gol p/j. Outro contraste é na quantidade de gols sofridos.

Se o Fla sofre menos de um gol por partida em média, sem seu meio-campista o time ultrapassa tal marca, sofrendo 1,06 p/j. Isso resulta em jogos mais apertados, com a média do saldo ficando em 0,53 p/j (contra 1,29 de quando ele joga). Exemplos de jogos do Fla sem Paquetá são os dois últimos, em empates em 1 a 1 contra São Paulo e Internacional, respectivamente, onde exatamente a falta de criatividade chamou a atenção.

Já com o craque em campo, os números são melhores. Foram 24 partidas, com 15 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com direito a oito gols do camisa 20. Assim, são incríveis 68,1% de aproveitamento. Outro quesito que salta aos olhos é o número de gols marcados: a média fica em 2,17 p/j. Na defesa, o aproveitamento também é melhor, já que o time sofre menos tentos quando Paquetá joga: 0,88 p/j.

Temporada 2026 do Flamengo

• Total – 41 jogos; 22 vitórias; 9 empates; 10 derrotas; 79 GP; 39 GC (+40 de saldo) – 61,0% de aproveitamento

• Com Paquetá – 24 jogos; 15 vitórias; 4 empates; 5 derrotas; 52 GP; 21 GC (+31 de saldo) – 68,1% de aproveitamento

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