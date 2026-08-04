Internacional é cobrado na Fifa por dívida na compra de Benjamin

O Internacional voltou a enfrentar um impasse envolvendo a contratação do volante Benjamin. O Dansoman Wise, de Gana, informou que acionará a Fifa para cobrar valores pendentes da negociação realizada em 2025. Segundo o clube africano, quatro parcelas previstas no acordo seguem em atraso, situação que motivou a preparação de uma ação formal contra o Colorado nos próximos dias.

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Benjamin, de 20 anos, chegou ao clube gaúcho por 140 mil euros, valor correspondente a aproximadamente R$ 800 mil na cotação da época, em troca de 50% dos direitos econômicos do jogador. O pagamento dividiu-se em oito parcelas de 17,5 mil euros. Ao mesmo tempo, o Dansoman Wise afirma que o clube gaúcho quitou apenas a primeira prestação, vencida em abril de 2025.

Clube africano prepara ação na Fifa

De acordo com o Dansoman Wise, permanecem pendentes as parcelas com vencimento em junho e outubro de 2025, além das previstas para fevereiro e junho de 2026. A dívida atual gira em torno de 70 mil euros, cerca de R$ 400 mil na cotação atual. Por isso, o clube contratou o advogado Leonardo Winck para conduzir o processo junto à Fifa e buscar o recebimento dos valores.

O representante jurídico informou que houve uma tentativa inicial de resolver a situação de forma amigável antes da abertura do procedimento internacional. No entanto, segundo ele, o Internacional não respondeu às tratativas realizadas pelo clube ganês. Procurado, o Colorado afirmou que ainda não foi oficialmente notificado sobre qualquer ação envolvendo a negociação do volante.

Mesmo assim, Benjamin segue prestigiado no Beira-Rio. Há pouco mais de duas semanas, o Internacional renovou o contrato do meio-campista por mais quatro temporadas e estabeleceu uma multa rescisória de 50 milhões de euros para transferências ao futebol do exterior. Enquanto isso, o caso segue em fase preliminar e poderá avançar para os órgãos competentes da Fifa caso não haja um acordo entre as partes.

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