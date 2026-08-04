Mallorca x PSG: escalações e onde assistir

Mallorca e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 16h (de Brasília), no Estádio Son Moix, na Espanha, em amistoso de pré-temporada. O confronto será mais um teste para as duas equipes antes do início oficial da temporada 2026/27.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na SportyNet (YouTube).
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Como chega o Mallorca
O Mallorca tenta reconstruir a temporada após o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Espanhol. A estreia na LaLiga 2 será no dia 15 de agosto, diante do Valladolid, e o amistoso contra o PSG faz parte da preparação para esse desafio.
A equipe iniciou os treinamentos no começo de julho e chega com quase um mês de trabalho. A principal novidade está no comando técnico, agora com Luis García Fernández, que assumiu o lugar de Martín Demichelis.
O elenco também passou por mudanças, com as saídas de jogadores importantes como Muriqi e Maffeo. Ainda assim, o clube manteve parte da base da última temporada, com atletas como Valjent, Mojicá e Darder, além de abrir espaço para nomes como Zito Luvumbo e Arnau Puigmal durante a pré-temporada.
Como chega o PSG
Por outro lado, o PSG chega ao duelo em um momento de confiança. O clube francês conquistou quatro títulos na última temporada, incluindo o bicampeonato da Champions, garantido após vencer o Arsenal nos pênaltis. Agora, a equipe de Luis Enrique utiliza os amistosos para ajustar o elenco antes dos primeiros compromissos oficiais.
Depois de enfrentar o Mallorca, o PSG ainda terá pela frente o Manchester United, em outro amistoso, e disputará a Supercopa da Uefa contra o Aston Villa.
Para a partida desta quarta-feira, porém, o treinador espanhol não deve contar com boa parte dos titulares. Jogadores como Dembélé, Barcola, Zaïre-Emery, Doué, Fabián Ruiz, Hakimi e Lucas Hernández seguem de férias após a Copa do Mundo. Além deles, Nuno Mendes e Lucas Digne também não estarão à disposição.
Sem esses nomes, Kvaratskhelia deve assumir o protagonismo no ataque. Safonov é o favorito para começar no gol, enquanto Zabarnyi, Beraldo, Mayulu, Dro Fernández e Ndjantou aparecem entre as opções para a equipe.
Mallorca x PSG
Amistoso Internacional
Data e horário: quarta-feira, 05/08/2026, às 16h (de Brasília).
Local: Estádio Son Moix, em Mallorca.
Mallorca: Tenas; Morey, Lopez, Raillo, Lato; Costa, Morlanes, Torre; Puigmal, Fuentes, Virgili. Técnico: Luis García Fernández.
PSG: Chevalier; Zague, Zabarnyi, Beraldo, Zulovic; Sanches, Dro; Ndjantou, Ayari, Ghalleb; Meite. Técnico: Luis Enrique.
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