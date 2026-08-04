Fluminense x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Vasco medem forças nesta quarta-feira, dia 5, às 21h30, no horário de Brasília, no Maracanã, em um confronto decisivo que vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro clássico da série, as equipes terminaram empatadas sem gols.

Conforme o regulamento da competição, a regra do gol qualificado não existe. Por causa disso, avança para a fase seguinte qualquer equipe que vencer o duelo no tempo regulamentar de 90 minutos.

Em contrapartida, caso o placar persista em um novo empate, os clubes decidirão a classificação na disputa por pênaltis.

Onde assistir

O duelo será exibido por Globo, Sportv, Premiere, Amazon Prime Vídeo e GE TV.

Como chega o Fluminense

Diante da ausência de Thiago Silva e Freytes, o técnico Luis Zubeldía repetiu a escalação durante os treinos semanais e, além disso, provavelmente manterá a mesma formação para a partida de volta. Nesse contexto, Igor Rabello e Ignácio estão disponíveis.

Em contrapartida, Castillo voltou a ficar à disposição da comissão técnica após treinar normalmente, visto que ele superou um incômodo no adutor da coxa esquerda. Por fim, no setor ofensivo, John Kennedy levou vantagem na disputa interna após apresentar uma boa atuação no primeiro duelo e, por conseguinte, a equipe o manterá entre os titulares.

Como chega o Vasco

Do lado cruzmaltino, por outro lado, embora a produção ofensiva tenha sido baixa, o técnico Pedro Emanuel comemora a organização e a consistência defensiva da equipe, pois o grupo soma 180 minutos em campo sem sofrer gols.

Além disso, para a partida decisiva, o comandante comemora o retorno do volante Thiago Mendes, visto que o capitão cumpriu suspensão automática decorrente da expulsão contra o Paysandu na fase anterior.

FLUMINENSE X VASCO

Copa do Brasil – Oitavas de final

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 5/8/2026, às 21h30 (de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello (Jemmes) e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes e Ramon Rique; Adson, David (Spinelli) e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares:Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

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