Flamengo negocia saída de dupla do sub-20

O Flamengo está próximo de fechar a saída de dois jogadores de seu elenco sub-20. O volante Kaio Nóbrega, de 19 anos, mais encaminhado da dupla, está perto de acertar com o Estoril (POR). Já o atacante Alan Santos, de mesma idade, tem propostas de três clubes europeus e deve tomar o mesmo rumo.

Nóbrega, aliás, fechará contrato por três temporadas com a equipe portuguesa, que disputa a Liga Portugal – elite do país. Inicialmente, ele integrará o elenco sub-23 do Estoril. Segundo informações do “ge” desta terça-feira (4/8), o volante sairá de graça, mas o Flamengo manterá 30% de seus direitos econômicos.

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Alan Santos, por sua vez, ainda não recebeu proposta. No entanto, a expectativa é que uma oferta chegue à mesa do Fla em breve, já que há conversas em andamento com três clubes da Europa. O jogador participou da pré-temporada no Algarve, realizando treinos com a equipes principal e atuando por 13 minutos durante a vitória por 2 a 0 sobre o Lausanne (SUI), dia 8/7.

Kaio Nóbrega, que está no Flamengo desde os nove anos, realizou duas partidas oficiais nesta temporada, ano de sua estreia como profissional. Foram no Campeonato Carioca, quando a equipe utilizou uma escalação alternativa enquanto o elenco principal estava de férias. O mesmo vale para Alan Santos, que jogou três partidas. Juntos, conquistaram o Campeonato Carioca e a Copa Rio Sub-17 de 2024.

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