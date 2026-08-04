Estudiantes quer tirar Tucu do Botafogo a custo zero

Após expressar o interesse no meia-atacante Tucu por intermédio do técnico Cacique Medina, o Estudiantes (ARG) agora quer tirar o jogador do Botafogo a custo zero. A informação é do site “ge”. Antes de lograr êxito em seus propósitos, o Pincha, no entanto, precisa esperar a resolução entre o jogador nortenho e o Mais Tradicional.

Os argentinos de La Plata não estão dispostos a pagar pelos direitos econômicos do atacante tucumano. A meta é que Tucu seja um “agente livre” para não gerar custos ao caixa do Estudiantes. Sendo assim, o Pincha aguarda uma rescisão amigável entre o Botafogo e o jogador. Como, aliás, aconteceu com os goleiros Neto e Raul, além do zagueiro Bastos.

Curiosamente, o Estudiantes é o clube que revelou Tucu. Para tê-lo novamente, o Pincha terá que quitar uma dívida de 4 milhões de dólares (R$ 20,3 milhões) com o Inter Miami (EUA) pela contratação do atacante Farías. O débito resultou em um transfer ban da Fifa, ou seja, o clube bonarense não pode inscrever reforços. Mas a turma alvirrubra da Cidade das Diagonais vendeu o meia Amondarain ao Bologna (ITA) por 10 milhões de dólares (R$ 50,8 milhões) para, com a grana, encerrar a punição.

Tucu afastado no Botafogo

Com contrato até o fim de 2027, Tucu treina separado do elenco principal desde a reapresentação do grupo após a parada para a Copa do Mundo. Fora dos planos do clube, o atacante tucumano ganha um dos salários mais altos do elenco alvinegro. Nos últimos tempos, o argentino entrou na lista de dispensa do Mais Tradicional.

Tucu chegou ao Glorioso um pouco antes do Mundial de Clubes dos Estados Unidos, em junho do ano passado, contratado sem custos, pois a Inter de Milão (ITA) não renovou o seu vínculo. Ele, porém, nunca vingou no Botafogo. Soma, assim, 41 jogos, com quatro gols e quatro assistências.

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